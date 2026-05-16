◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日 両国国技館）

日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が東幕下58枚目の西御許（21＝中村部屋）を寄り切りで破った。

立ち合いから力強く前進。左上手を引いて、力強く寄り切った。「相手を起こしてから、自分の相撲を取れた」。2連勝で2勝2敗と星を五分に戻した。「吹っ切れたので、緊張感なくいけた」と胸を張った。

自身と同じ幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ大森（22＝追手風部屋）は無傷の4連勝。火雷は「大森の声援の方が大きくて悔しい。いつか当たると思うので」と話した。次戦へ向け、「5勝2敗で終わらせるしかない。この流れでいきたい」と意気込んだ。

◇火雷 紅莉栖（ほのいかづち・くりす、本名リ・ビル・クリストファー）2003年（平15）7月16日生まれ、川崎市出身の22歳。幼少期はバスケットボールや空手をやっていたが、地元の川崎相撲クラブで相撲を始め神奈川・向の岡工を経て日体大へ。4年時は相撲部主将を務め、国民スポーツ大会成年男子で2位、全国学生選手権でも個人3位。大学OBの雷親方の勧誘もあり、雷部屋に入門。幕下最下位格付け出しで26年夏場所初土俵。得意は突き、押し。家族はフィリピン出身の母、姉。1メートル90、163キロ。