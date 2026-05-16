ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１５日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、ケンドーコバヤシ、ＡＫＢ４８・伊藤百花ともに東京・高輪のグルメを満喫した。

道中、ケンコバは有田に相談。「ちょっと有田さんにしか相談できないというか。芸人の先輩にしか相談できないことが。いいですか？」と切り出し、今年１月の第１子長男誕生で心配していることを打ち明けた。

「どうしてるんですか？お子さんが、お子さんのコミュニティの中で『有田の子』って言われないように…。これ、けっこう怖いじゃないですか？『あいつ、有田の子やで』って。だから、僕も『ケンコバの子やで』って言われないようにしていかなアカンなと思います」と話した。

有田は「うちの子はさ。ＹｏｕＴｕｂｅとか、すごく見てるわけ。やっぱり、その周りの人たちも結構そういう方が多いのよ。だから、そもそも『有田』って言われても…みたいな」と明かして笑わせた。

つづけて「（子どもは）ＹｏｕＴｕｂｅの中で活躍してるインフルエンサーみたいな人とかは、『うわー！』とかなるし。自分がちょっとイベントみたいなのをやるときに、子供とかも呼んだことが何回かあるのよ。それで初めて（有田の職業を）分かるというか」と話した。ケンコバは「そんな、あんまり気にする必要ないんですね…」と安堵の笑みを見せていた。