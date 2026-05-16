―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6480> トムソン 　　　東Ｐ 　 +46.34 　　5/11　本決算　　　 56.92
<4980> デクセリ 　　　東Ｐ 　 +43.57 　　5/13　本決算　　　　0.29
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 　東Ｐ 　 +42.33 　　5/11　本決算　　　　　－
<6914> オプテクスＧ 　東Ｐ 　 +38.58 　　5/13　　　1Q　　　 94.54
<7366> りたりこ 　　　東Ｐ 　 +29.94 　　5/11　本決算　　　　　－

<7637> 白銅 　　　　　東Ｐ 　 +29.76 　　5/13　本決算　　　 47.34
<7537> 丸文 　　　　　東Ｐ 　 +29.27 　　5/11　本決算　　　 42.25
<5463> 丸一管 　　　　東Ｐ 　 +28.60 　　5/13　本決算　　　 10.96
<2371> カカクコム 　　東Ｐ 　 +27.20 　　5/12　本決算　　　 12.26
<5801> 古河電 　　　　東Ｐ 　 +25.44 　　5/12　本決算　　　 31.83

<4368> 扶桑化学 　　　東Ｐ 　 +24.46 　　5/11　本決算　　　 25.17
<4392> ＦＩＧ 　　　　東Ｐ 　 +23.81 　　5/14　　　1Q　　　 63.93
<5036> ＪＢＳ 　　　　東Ｐ 　 +23.33 　　5/12　　上期　　　 16.64
<6925> ウシオ電 　　　東Ｐ 　 +23.26 　　5/14　本決算　　　　4.90
<6965> ホトニクス 　　東Ｐ 　 +22.87 　　5/14　　上期　　　　2.94

<5991> ニッパツ 　　　東Ｐ 　 +22.31 　　5/11　本決算　　　 22.63
<4246> ＤＮＣ 　　　　東Ｐ 　 +22.31 　　5/13　本決算　　　-18.76
<7731> ニコン 　　　　東Ｐ 　 +22.06 　　5/ 8　本決算　　　　黒転
<5186> ニッタ 　　　　東Ｐ 　 +21.87 　　5/ 8　本決算　　　　1.28
<3106> クラボウ 　　　東Ｐ 　 +21.58 　　5/14　本決算　　　 12.91

<5989> エイチワン 　　東Ｐ 　 +21.16 　　5/14　本決算　　　 -1.77
<7600> 日本ＭＤＭ 　　東Ｐ 　 +20.69 　　5/ 8　本決算　　　-73.78
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ 　 +20.26 　　5/12　　　1Q　　　 26.86
<6339> 新東工 　　　　東Ｐ 　 +19.62 　　5/13　本決算　　　 96.20
<7826> フルヤ金属 　　東Ｐ 　 +19.57 　　5/13　　　3Q　　　116.87

<3964> オークネット 　東Ｐ 　 +18.79 　　5/12　　　1Q　　　　7.54
<5232> 住友大阪 　　　東Ｐ 　 +18.57 　　5/13　本決算　　　　0.66
<4203> 住友ベ 　　　　東Ｐ 　 +18.50 　　5/11　本決算　　　　　－
<4025> 多木化 　　　　東Ｐ 　 +18.35 　　5/ 8　　　1Q　　　 27.50
<6787> メイコー 　　　東Ｐ 　 +17.72 　　5/13　本決算　　　 32.14

<8282> ケーズＨＤ 　　東Ｐ 　 +17.40 　　5/ 8　本決算　　　　9.55
<5288> アジアパイル 　東Ｐ 　 +17.28 　　5/13　本決算　　　　3.08
<3132> マクニカＨＤ 　東Ｐ 　 +17.22 　　5/11　本決算　　　 25.70
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　東Ｐ 　 +16.99 　　5/14　本決算　　　 55.72
<6013> タクマ 　　　　東Ｐ 　 +16.88 　　5/14　本決算　　　 13.64

<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ 　 +16.73 　　5/11　　　1Q　　　329.62
<9880> イノテック 　　東Ｐ 　 +16.72 　　5/14　本決算　　　 27.06
<5632> 菱製鋼 　　　　東Ｐ 　 +16.43 　　5/13　本決算　　　 26.96
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ 　 +16.11 　　5/12　　　1Q　　　 83.50
<6544> Ｊエレベータ 　東Ｐ 　 +16.09 　　5/14　本決算　　　 18.12

<2674> ハードオフ 　　東Ｐ 　 +16.04 　　5/12　本決算　　　 17.51
<4272> 日化薬 　　　　東Ｐ 　 +15.98 　　5/12　本決算　　　 -1.09
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 +15.79 　　5/13　本決算　　　 17.58
<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ 　 +15.59 　　5/14　本決算　　　　3.00
<1879> 新日本建 　　　東Ｐ 　 +15.46 　　5/12　本決算　　　 25.17

<5702> 大紀ア 　　　　東Ｐ 　 +15.28 　　5/14　本決算　　　102.49
<6508> 明電舎 　　　　東Ｐ 　 +15.28 　　5/14　本決算　　　　3.98
<4536> 参天薬 　　　　東Ｐ 　 +14.73 　　5/12　本決算　　　　　－
<7990> グロブライド 　東Ｐ 　 +14.65 　　5/13　本決算　　　-10.91
<4005> 住友化 　　　　東Ｐ 　 +14.46 　　5/14　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース