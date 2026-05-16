決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 古河電、住友化、ホトニクス (5月8日～14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6480> トムソン 東Ｐ +46.34 5/11 本決算 56.92
<4980> デクセリ 東Ｐ +43.57 5/13 本決算 0.29
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 東Ｐ +42.33 5/11 本決算 －
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ +38.58 5/13 1Q 94.54
<7366> りたりこ 東Ｐ +29.94 5/11 本決算 －
<7637> 白銅 東Ｐ +29.76 5/13 本決算 47.34
<7537> 丸文 東Ｐ +29.27 5/11 本決算 42.25
<5463> 丸一管 東Ｐ +28.60 5/13 本決算 10.96
<2371> カカクコム 東Ｐ +27.20 5/12 本決算 12.26
<5801> 古河電 東Ｐ +25.44 5/12 本決算 31.83
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +24.46 5/11 本決算 25.17
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ +23.81 5/14 1Q 63.93
<5036> ＪＢＳ 東Ｐ +23.33 5/12 上期 16.64
<6925> ウシオ電 東Ｐ +23.26 5/14 本決算 4.90
<6965> ホトニクス 東Ｐ +22.87 5/14 上期 2.94
<5991> ニッパツ 東Ｐ +22.31 5/11 本決算 22.63
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +22.31 5/13 本決算 -18.76
<7731> ニコン 東Ｐ +22.06 5/ 8 本決算 黒転
<5186> ニッタ 東Ｐ +21.87 5/ 8 本決算 1.28
<3106> クラボウ 東Ｐ +21.58 5/14 本決算 12.91
<5989> エイチワン 東Ｐ +21.16 5/14 本決算 -1.77
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ +20.69 5/ 8 本決算 -73.78
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ +20.26 5/12 1Q 26.86
<6339> 新東工 東Ｐ +19.62 5/13 本決算 96.20
<7826> フルヤ金属 東Ｐ +19.57 5/13 3Q 116.87
<3964> オークネット 東Ｐ +18.79 5/12 1Q 7.54
<5232> 住友大阪 東Ｐ +18.57 5/13 本決算 0.66
<4203> 住友ベ 東Ｐ +18.50 5/11 本決算 －
<4025> 多木化 東Ｐ +18.35 5/ 8 1Q 27.50
<6787> メイコー 東Ｐ +17.72 5/13 本決算 32.14
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ +17.40 5/ 8 本決算 9.55
<5288> アジアパイル 東Ｐ +17.28 5/13 本決算 3.08
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ +17.22 5/11 本決算 25.70
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 東Ｐ +16.99 5/14 本決算 55.72
<6013> タクマ 東Ｐ +16.88 5/14 本決算 13.64
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ +16.73 5/11 1Q 329.62
<9880> イノテック 東Ｐ +16.72 5/14 本決算 27.06
<5632> 菱製鋼 東Ｐ +16.43 5/13 本決算 26.96
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ +16.11 5/12 1Q 83.50
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ +16.09 5/14 本決算 18.12
<2674> ハードオフ 東Ｐ +16.04 5/12 本決算 17.51
<4272> 日化薬 東Ｐ +15.98 5/12 本決算 -1.09
<6800> ヨコオ 東Ｐ +15.79 5/13 本決算 17.58
<9336> 大栄環境 東Ｐ +15.59 5/14 本決算 3.00
<1879> 新日本建 東Ｐ +15.46 5/12 本決算 25.17
<5702> 大紀ア 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 102.49
<6508> 明電舎 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 3.98
<4536> 参天薬 東Ｐ +14.73 5/12 本決算 －
<7990> グロブライド 東Ｐ +14.65 5/13 本決算 -10.91
<4005> 住友化 東Ｐ +14.46 5/14 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6480> トムソン 東Ｐ +46.34 5/11 本決算 56.92
<4980> デクセリ 東Ｐ +43.57 5/13 本決算 0.29
<8283> ＰＡＬＴＡＣ 東Ｐ +42.33 5/11 本決算 －
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ +38.58 5/13 1Q 94.54
<7366> りたりこ 東Ｐ +29.94 5/11 本決算 －
<7637> 白銅 東Ｐ +29.76 5/13 本決算 47.34
<7537> 丸文 東Ｐ +29.27 5/11 本決算 42.25
<5463> 丸一管 東Ｐ +28.60 5/13 本決算 10.96
<2371> カカクコム 東Ｐ +27.20 5/12 本決算 12.26
<5801> 古河電 東Ｐ +25.44 5/12 本決算 31.83
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +24.46 5/11 本決算 25.17
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ +23.81 5/14 1Q 63.93
<5036> ＪＢＳ 東Ｐ +23.33 5/12 上期 16.64
<6925> ウシオ電 東Ｐ +23.26 5/14 本決算 4.90
<6965> ホトニクス 東Ｐ +22.87 5/14 上期 2.94
<5991> ニッパツ 東Ｐ +22.31 5/11 本決算 22.63
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +22.31 5/13 本決算 -18.76
<7731> ニコン 東Ｐ +22.06 5/ 8 本決算 黒転
<5186> ニッタ 東Ｐ +21.87 5/ 8 本決算 1.28
<3106> クラボウ 東Ｐ +21.58 5/14 本決算 12.91
<5989> エイチワン 東Ｐ +21.16 5/14 本決算 -1.77
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ +20.69 5/ 8 本決算 -73.78
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ +20.26 5/12 1Q 26.86
<6339> 新東工 東Ｐ +19.62 5/13 本決算 96.20
<7826> フルヤ金属 東Ｐ +19.57 5/13 3Q 116.87
<3964> オークネット 東Ｐ +18.79 5/12 1Q 7.54
<5232> 住友大阪 東Ｐ +18.57 5/13 本決算 0.66
<4203> 住友ベ 東Ｐ +18.50 5/11 本決算 －
<4025> 多木化 東Ｐ +18.35 5/ 8 1Q 27.50
<6787> メイコー 東Ｐ +17.72 5/13 本決算 32.14
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ +17.40 5/ 8 本決算 9.55
<5288> アジアパイル 東Ｐ +17.28 5/13 本決算 3.08
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ +17.22 5/11 本決算 25.70
<543A> ＡＲＣＨＩＯ 東Ｐ +16.99 5/14 本決算 55.72
<6013> タクマ 東Ｐ +16.88 5/14 本決算 13.64
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ +16.73 5/11 1Q 329.62
<9880> イノテック 東Ｐ +16.72 5/14 本決算 27.06
<5632> 菱製鋼 東Ｐ +16.43 5/13 本決算 26.96
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ +16.11 5/12 1Q 83.50
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ +16.09 5/14 本決算 18.12
<2674> ハードオフ 東Ｐ +16.04 5/12 本決算 17.51
<4272> 日化薬 東Ｐ +15.98 5/12 本決算 -1.09
<6800> ヨコオ 東Ｐ +15.79 5/13 本決算 17.58
<9336> 大栄環境 東Ｐ +15.59 5/14 本決算 3.00
<1879> 新日本建 東Ｐ +15.46 5/12 本決算 25.17
<5702> 大紀ア 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 102.49
<6508> 明電舎 東Ｐ +15.28 5/14 本決算 3.98
<4536> 参天薬 東Ｐ +14.73 5/12 本決算 －
<7990> グロブライド 東Ｐ +14.65 5/13 本決算 -10.91
<4005> 住友化 東Ｐ +14.46 5/14 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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