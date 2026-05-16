北斗晶、新たな“家族”紹介 名前と性別も明かす「もの凄い甘えん坊さん」
元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。“新しい家族”を紹介した。
【写真】北斗晶の“新たな“家族”、甘えん坊な女の子
投稿で「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子♀」と、写真を添えて紹介した。
「現在1才の成犬ですが…初めて、我が家に遊びに来た日から梅田鈴と仲良くなって…ベッドで寝てる姿を見たら…ちょっと涙」「それからいつも遊びに家に連れて来てたら…ミンミンは、いつの間にか帰りたくなくなってしまったようでほぼ、我が家にお泊まり（連れて帰られちゃうと寂しいから、私もパパも帰らないで欲しいんだけどね〜）」とつづった。
特徴は「ちょっと花ちゃんに顔が似てて でも〜ツンデレじゃなくて…もの凄い甘えん坊さん」と紹介。「お昼寝を…花ちゃんのお気に入りだった場所でしてるのを見るとちょっと…ドキっとしてね【戻って来てくれたの！？】と錯覚してしまうけど。。。」「頭の良かった花ちゃんと違ってま〜ミンミンは色々やらかしてくれてますが」「元気にご飯も一杯食べて私の大切に育ててる（やっと大きくなったのよー）その大葉をムシャムシャ食い荒らして逃げて行ったり」と元気な日々をつづり、「新参者ですが既に1番の大御所のように振る舞ってますが…きっと空から花ちゃんが笑って見てる気がします」と振り返った。
「これから（もうすでにですが）我が家の家族になり、すーちゃんと走り回って（すーちゃんに飛びついて転ばせてますが。）元気に幸せに暮らしてくれる事を願っています。できる限り、長く側にいてねミンミン」としみじみ。「皆さん今後とも梅田鈴民（勝手に沢山の人に可愛がってもらえるように【民】という字にしちゃいましたが）どうぞ末長くよろしくお願いします」と、改めて紹介した。
【写真】北斗晶の“新たな“家族”、甘えん坊な女の子
投稿で「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子♀」と、写真を添えて紹介した。
「現在1才の成犬ですが…初めて、我が家に遊びに来た日から梅田鈴と仲良くなって…ベッドで寝てる姿を見たら…ちょっと涙」「それからいつも遊びに家に連れて来てたら…ミンミンは、いつの間にか帰りたくなくなってしまったようでほぼ、我が家にお泊まり（連れて帰られちゃうと寂しいから、私もパパも帰らないで欲しいんだけどね〜）」とつづった。
「これから（もうすでにですが）我が家の家族になり、すーちゃんと走り回って（すーちゃんに飛びついて転ばせてますが。）元気に幸せに暮らしてくれる事を願っています。できる限り、長く側にいてねミンミン」としみじみ。「皆さん今後とも梅田鈴民（勝手に沢山の人に可愛がってもらえるように【民】という字にしちゃいましたが）どうぞ末長くよろしくお願いします」と、改めて紹介した。