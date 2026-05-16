西川きよしの長男・忠志、“太すぎるムキムキな腕”に注目集まる「思わず3度見しました」「腕太いっす！」
漫才師・西川きよし（79）の長男で吉本新喜劇の西川忠志（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。近影に映り込んだ、鍛え上げられたたくましい腕が反響を呼んでいる。
【写真】「鍛えた身体が凄い」太すぎる！西川きよしの長男・忠志の“ムキムキな腕”
忠志は「なんばグランド花月・吉本新喜劇公演 酒井藍座長週の初日3回公演でした」と報告。「合間はスタバでリラックスタイム」「gymにも行きました」とつづり写真を投稿した。
写真には、白のTシャツにキャップ姿でテーブルで腕を組み、カメラに向かって笑顔を見せる姿が。半袖からのぞく引き締まった腕が印象的な1枚となっている。別カットでは、スターバックスのアメリカーノの写真も投稿し、リラックスしたひとときを披露している。
コメント欄には「鍛えた身体が凄いですね」「腕太いっす！」「思わず3度見しました」「カッコいい腕です！」「顔とのギャップが」「今日も一日お疲れ様でした」などと、筋肉隆々な腕に注目が集まっていた。
【写真】「鍛えた身体が凄い」太すぎる！西川きよしの長男・忠志の“ムキムキな腕”
忠志は「なんばグランド花月・吉本新喜劇公演 酒井藍座長週の初日3回公演でした」と報告。「合間はスタバでリラックスタイム」「gymにも行きました」とつづり写真を投稿した。
写真には、白のTシャツにキャップ姿でテーブルで腕を組み、カメラに向かって笑顔を見せる姿が。半袖からのぞく引き締まった腕が印象的な1枚となっている。別カットでは、スターバックスのアメリカーノの写真も投稿し、リラックスしたひとときを披露している。
コメント欄には「鍛えた身体が凄いですね」「腕太いっす！」「思わず3度見しました」「カッコいい腕です！」「顔とのギャップが」「今日も一日お疲れ様でした」などと、筋肉隆々な腕に注目が集まっていた。