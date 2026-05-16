小倉優子、「白米一合」中2長男への“ボリューム満点”手作り弁当を披露 「お昼が楽しみになるお弁当」「レシピ本出して欲しい」と反響続々
3児の母でタレントの小倉優子（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。「中学二年生 野球部男子のお弁当です」と、長男へ手作りした“ボリュームたっぷり”の手作り弁当を披露した。
【写真】「白米一合」中2長男への“ボリューム満点”手作り弁当を披露した小倉優子
小倉は「お肉、揚げ物多め、白米一合です」と紹介し、4日分の弁当をアップ。一合の白米が入った容器と、別容器でおかずが準備されており、肉や揚げ物などのメインのおかずに、フルーツなどがバランスよく詰められている。
またこの日は、「中華なお弁当」にしたそうで、弁当に詰められる前の皿に盛られたおかずも披露。さらに「長男には、夜食用に冷凍食品とカップ麺 次男と三男には、アイスを」とストックされた食料も紹介し、「子ども達の食欲に驚く日々です!!ストックしても一瞬でなくなってしまいます笑」と食べ盛りの子どもたちを育てる“母の顔”をのぞかせた。
この投稿には、「凄！全部旨そう 流石！」「お昼が楽しみになるお弁当 めちゃくちゃ美味しそう」「野球部男子凄いなあ!!幸せにスクスク育てるね!!」「お弁当のレシピ本出して欲しいーーー!!」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
【写真】「白米一合」中2長男への“ボリューム満点”手作り弁当を披露した小倉優子
小倉は「お肉、揚げ物多め、白米一合です」と紹介し、4日分の弁当をアップ。一合の白米が入った容器と、別容器でおかずが準備されており、肉や揚げ物などのメインのおかずに、フルーツなどがバランスよく詰められている。
この投稿には、「凄！全部旨そう 流石！」「お昼が楽しみになるお弁当 めちゃくちゃ美味しそう」「野球部男子凄いなあ!!幸せにスクスク育てるね!!」「お弁当のレシピ本出して欲しいーーー!!」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。