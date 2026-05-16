ニュース番組『わたしとニュース』にて行われた、女子アスリートに対する“メイク批判”についての議論。実際に男性から注意されたという元女子アスリートの実体験や、SNS上での批判コメントも紹介された。

【映像】実際に注意受けた元女子ラグビー日本代表選手の現役時代

番組でハレバレンサーを務める、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏は、成績不振をメイクのせいにする風潮や、男性中心の価値観に基づく理不尽なバッシングに対して痛烈な苦言を呈した。

ネットで散見される批判コメント…「化粧濃くなって成績落ちた」

メイクをした女子アスリートが大会などで結果を出せないと、「メイクする暇あるなら練習しろ！」「化粧が濃くなってから成績が落ちた」「バッチリメイクで試合・会見するのが解せない」「テレビ映りを気にして集中力が緩慢」などと、SNSなどを中心に起こる誹謗中傷のようなバッシング。

このようなバッシングを街の人はどう見ているのだろうか。

「そういう人が一定数いるのは把握しているが、何か叩きたい理由を探すような人たちだと思う。例えば爪が必要以上に派手すぎると『それやるぐらいなら』みたいな気持ちは少しあるが…」（30代男性）

「昔、ジョイナーというすごい女の選手がいた。それはもうギラギラだったが、それでも成績残せばそれで正義になる。切り離して考えるべきだと思う」（70代男性）

「体育会系の女子だから、『女っぽさや色気よりも競技が本業じゃないか』みたいなことかな…」（60代男性）

男性からの声に瀧波ユカリ氏が痛烈批判

選手らにこのようなバッシングが起こることについて、瀧波氏は「本当に“女性蔑視ジャパンあるある”だ」とバッサリ。「そもそも口を出すことではない。特に男性からの批判が多いようだが、男性はメイクをしない。自分がやっていないことで、何もわからないのに口出ししてくるなと思う」と痛烈に批判した。

番組では、実際にメイクを指摘されたアスリートのエピソードも紹介。リオオリンピックに出場した元ラグビー日本代表の鈴木彩香さんは、次のように当時を振り返った。

「ビューラーやアイシャドウを興味本位で使い始めた。若いころはメイクに対して、ネガティブな見方をされていると感じた。当時は男性指導者も多く、どこか怯えながらメイクをしている部分があった」（鈴木彩香さん、以下同）

「高校生の頃、練習会で結果が良くないときは『そんな目をくるくるにさせてるからだよ』と指導者から注意を受けた。当時の『メイクをしている＝競技に集中していない』に、女性アスリートとして窮屈さを感じていた」

このエピソードを受け、瀧波氏は指導者の姿勢にも疑問を投げかける。

「自分の指導に良くないところがあったとは顧みず、まつ毛が上がっているといった些細なところに結果を収束させるのは、指導者としてどうなのか」（瀧波ユカリ氏、以下同）

さらに、「女性だけが直面する社会のダブルスタンダード」についても言及。スポーツの世界だけでなく、一般社会でも「メイクをしていなかったらマナー違反だと言われる」ことについて…。

「一定の身だしなみは必要だが、そこに『メイク』という漠然としたものが加わると本当に大変だが男性は関係ないことになっており、すごく非対称な構造になっている。女性にメイクひとつで気を遣わせている社会がおかしい」

また、メイクの目的が「男性の目を意識している」と誤解されがちな点についても、怒りを滲ませた。

「別に男性の目を意識してメイクをしているわけではないのに、『色気づいて…』と勝手に男性の目を意識していることにさせられる。『お前のためにやっていないから』と思う」

株式会社カティグレイスの「女性がスポーツをする際にメイクする頻度」という調査によると、53％の女性が「必ずする」「ほぼしている」と回答。スポーツ中にメイクをする女性が多くいる中で、周囲からの批判はどう変わっていくべきだろうか。瀧波氏は「外野が気にしすぎ」だと指摘する。

「自分の見かけをどうするか、どの程度ケアするかはその人のさじ加減。自分の見た目や調子を整えるために見た目を調整するのは自然なことだ。動物だって毛づくろいをするのだから、メイクをするのもごく自然なことのはずだ」

（『わたしとニュース』より）