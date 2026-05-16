三つ子のアクロバットパフォーマー、佐藤綾人（27＝長男）、颯人（次男）、嘉人（三男）の佐藤三兄弟が16日、都内で、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」の初リリースイベントを行った。

25年7月、川越のスーパー銭湯で、歌謡曲のカバーを披露したのがきっかけでメジャーデビューが決まった。

会場に集まった約300人の熱心なファンに向け「DAISUKI」を含む3曲を歌唱。「DAISUKI」では新体操で培ったアクロバットパフォーマンスに加え、ハードなダンスも披露。「出し切りました！」という颯人はもちろん、全力のパフォーマンスに3人とも息を切らせた。

颯人は「小さい頃から3人で幸せを届けたいと思ってきたことが形になった」とすると、「“令和のアクロバット歌謡”で新しい風を吹かせたい！」と意気込んだ。

パフォーマンスを終えると「メチャクチャ楽しかったし、こうこいう舞台に立てて、メジャーデビューの実感がわいてきた」と綾人。嘉人は「これからいろんな場所で“DAISUKI”を届けたいのでついてきてください！」と呼びかけ、颯人の「みんなで一緒に大きな景色を見に行きましょう！」に、会場は大声援でこたえた。