晋遊舎が発行する雑誌「MONOQLO」はこのほど、編集スタッフと料理のプロが実際に食べて評価する「MONOQLOグルメ」の第23弾としてシュークリームを取り上げ、評価の高かった10品を「シュークリームランキング」として発表しました。コンビニやスーパー、洋菓子店などで手に入る、お手軽でおいしいスイーツ、シュークリーム。今日のデザートを決めるのにぴったりのランキングです。

栄えある第1位はどこのシュークリーム？ カスタードクリームが決め手！

調査では、SNSなどでも評判がいいシュークリーム18製品を集め、クリームの味わい40点、生地の味わい30点、バランス20点、リピート度10点の合計100点満点で食べ比べ。

第3位として選ばれたのは、 『銀座コージーコーナー』の「ジャンボシュークリーム（カスタード）」で、カスタードクリームは卵黄のコク、バニラシードや洋酒の香りと旨みを感じるとのこと。合計88点の評価でした。

『銀座コージーコーナー』ジャンボシュークリーム（カスタード） 実勢価格：194円／103g

続いて第2位は、『YATSUDOKI』の「シャトレーゼ自社農場 放牧平飼いたまごのカスタードクッキーシュー」。生クリームのコクと、卵黄の旨みがあるカスタードクリームがぎっしり入っているそう。濃厚な卵の香りをカバーするザクザク食感のクッキーシュー生地とのバランスが高評価のポイント。評点はクリーム37点、生地26点、バランス18点、リピート度9点の合計90点でした。

『YATSUDOKI』シャトレーゼ自社農場 放牧平飼いたまごのカスタードクッキーシュー 実勢価格：270円／94g

そして、気になる第1位は………またもや登場！ 『銀座コージーコーナー』の「ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）」です。

『銀座コージーコーナー』 ジャンボシュークリーム（ホイップ&カスタード）実勢価格：194円／104g

なんといってもカスタードクリームが特徴！ バニラの香り、卵黄のこってりしたコクが評価されました。評点はクリーム39点、生地27点、バランス19点、リピート度は10点と合計95点の高評価！

シュー生地はふんわり。小麦の旨みと、クリームを生かす、柔らかすぎず固すぎない食感も評価のポイントとして挙げられました。

4位から10位までを含む全体のランキングは画像と合わせて画像ギャラリーにまとめています。誌面では各製品のさらに詳しい検証結果も掲載しているとのことです。

洋菓子店はもちろんのこと、コンビニやスーパーなど身近な場所で買えるシュークリームもたくさん。ぜひお気に入りのシュークリームを見つけてみてください。

次のページでは『おとなの週末Web』がおすすめするシュークリームを紹介します！

これはぜひ食べてほしい！ おすすめのシュークリーム記事3選

『おとなの週末Web』では、みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」にて、おいしいシュークリームを数多くご紹介してきました。

そのなかでも、ランキングと合わせて読みたいシュークリームの記事を再掲しましたので、ぜひご覧ください。

お店ごとに異なる魅力があって、食べたくなること間違いなしです♪

■コンビニシュークリーム6種を食べ比べ、手軽なのにレベルの高さに驚愕した！

（左上から）『セブン-イレブン』「たっぷりホイップのダブルシュー」（199円）、「濃厚バニラのカスタードシュー」（172円）、（中央上から）『ファミリーマート』「たっぷりクリームのダブルシュー」（192円）、「クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー」（170円）、（右上から）『ローソン』「大きなツインシュー」（151円）、「カスタードパイシュー」（254円）※2025/11/24時点で店頭に並んでいた商品になります

一番身近で手に入れやすいシュークリームといえば、コンビニエンスストアのシュークリームという方も多いのでは？ 生地やクリームに各コンビニのこだわりが詰まっています。3つのコンビニでそれぞれ2種の計6種ご紹介しているので、推しコンビニシュークリームも見つかりそう！

■シュークリームマニアが予測！2026年注目の塩味シュークリーム3選

『PATISSERIE MELI MELO』「塩シュー」（350円）クリームはなめらかな口当たり

シュークリームは甘いだけじゃない！ 今、塩味のシュークリームが注目されていることはご存じでしょうか？ 生地にのみ塩を使っているシュークリームもあれば、クリームに塩を利かせているシュークリームもあり、塩の使い方や使われている塩によっても味わいが異なるのだとか…。2026年トレンドの甘じょっぱいシュークリームをぜひチェックしてください！

■シュークリーム専門店激戦区・名古屋の推し店3選 豊富なバリエーションにワクワク！

『Chou de kacha（シューデカチャ）』季節限定の「いちごのシュークリーム」（650円） どのシュークリームもイートイン可能、イートイン利用時は盛り付けてもらえる

スイーツの世界では“専門店化”の流れが進んでおり、シュークリームも生地やクリーム、食感の違いで個性を打ち出す専門店が各地に増えてきています。中でも名古屋は、シュークリーム専門店が点在する激戦区だそう。この記事では3店をご紹介。15種以上のシュークリームを販売するお店もあれば、素材や製法にこだわっているお店もあり、それぞれ違った楽しみ方ができそうです！

【画像】18製品から選び抜かれたシュークリームTOP10 ランキング一覧（11枚）