「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。数子さんの人生を題材にしたNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」が大ヒットしたことで寄せられたコメントについて言及した。

かおりさんは「未だ、Netflixから収益を得てると思われている方もいるようですが」と切り出すと「私は無償で衣装やバーキンを貸し出ししただけで、内容には一切関与しておりません」と改めて説明していた。

かおりさんは25年9月にアップしたYouTube動画で「タイトルが『地獄に堕ちるわよ』って…なんなの、これ?自分の母がダークヒーローって、どうなんですかって。来年まで、胃が痛くなっちゃいますね」と吐露していた。

また「2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって、知っていましたよ。ざっくりは。だけど細かいことは知らない。“やめてください”っていう権限がないから。“フィクションですから”って言われたら、そうですか…って」といい、また無償で衣装やバッグなどを貸し出したと語っていた。