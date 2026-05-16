NBAブルズの河村勇輝（24）が16日までに更新されたポッドキャスト番組「Club 93 Podcast」にゲスト出演。NBAでテンションが上がった瞬間を激白した。

「Club 93 Podcast」は、プロバスケットボール選手の富樫勇樹とベンドラメ礼生がホストを務めるポッドキャスト番組。この日は河村をゲストに招いた。

ベンドラメから「NBA選手になってテンションが上がった瞬間ある？」と質問した。河村は「マイアミ戦でジャンプボールに勝った時」と明かした。

1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦に途中出場した河村。この日は今季NBA初出場＆ブルズデビュー戦となった。293日ぶりのNBA復帰戦で、最終Q途中に好守備から相手とボールを奪い合ってジャンプボールとなった。2メートル超えの相手に見事勝ち切ってバスケファンを大興奮させた。

当時については「ちょっとゾーンに入っていて、ジャンプボールで勝てると思った」と激白した。

「集中していて、ヘルドボールになってジャンプボールになることを忘れていた。ジャンプボールになった瞬間に“あ、こっちのポゼッションだ”って思ってました」と回想すると、富樫とベンドラメも驚きの声を上げた。

富樫は「そんなところでゾーンに入らなくていいって」と笑うと、河村は「一瞬だけゾーンに入っていたんですよ。絶対に勝てると思っていました」と力説した。