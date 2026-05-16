一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１６日、東京・墨田区の「錦糸町マルイ」でメジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」のＣＤ予約イベントを開催した。

８月５日に控えるメジャーデビューに向けたイベント。会場には３００人のファンが集まり、「ＤＡＩＳＵＫＩ」のほか「仮面舞踏会」「ギンギラギンにさりげなく」を披露した。

３人でバック宙も決めるなど得意のアクロバットも組み込んだパフォーマンスに、通行人も思わず足を止めてしまうほどの盛況ぶり。長男の綾人は「すごい声援ですね！」と驚いた表情を見せ、次男の颯人は「叫び疲れたんじゃないですか？」と笑みを浮かべた。

イベント後には報道陣の取材に応じ、颯人は「すごく盛り上げてくださったので最高のスタートを切れました」と満足げ。幼少期から３人での音楽活動が夢だったといい、綾人は「メジャーデビューできることを実感できましたし、３人で頑張ってきて良かったなと。３人で力を合わせてさらに高みを目指して頑張りたいです」と誓った。

門出を飾る楽曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」について三男の嘉人は「ダンスが激しくてとにかくアクロバットという感じなので、見応えもあります」とアピール。ミュージックビデオ（ＭＶ）も制作予定だといい、颯人は「ＭＶは歌ったりダンスしたりというイメージだと思いますけど、その中にアクロバットが入る今までにない新たなＭＶが作れるんじゃないかなと期待しています」と呼び掛けた。

今後の目標を聞かれると「紅白歌合戦です」と３人で息をピッタリ合わせて回答。宮城県出身でもあることから、嘉人は「震災を経験していて、その時に唯一助けになったのがラジオの“声”だった。声で人に元気を与えられたら良いなと思っています」と明かし、「令和の少年隊と言われるような存在になれたら」と。

颯人は「三つ子ということと、十数年間続けてきたダンス新体操で培ったシンクロアクロバットがあれば紅白も夢じゃないと本当に思ってる」と自信満々。「３人で常に高め合っていきたいです」と宣言していた。