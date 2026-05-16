4月23日にオープン!京都･三条木屋町の｢おうちごはん 中島家 三条木屋町｣

2026年4月23日(木)、京都･三条木屋町に新店舗｢おうちごはん 中島家 三条木屋町｣がオープンしました。まるで、家に帰ってきたようなごはんで心がほっこりあたたかくなるお料理がいただけます。一足早く、試食会に参加してきました。旬の食材を活かした手作りのおばんざいなどおすすめのお料理を中心に紹介します。

おうちごはん 中島家 三条木屋

新店舗｢おうちごはん 中島家 三条木屋町｣の既存店舗は、旅行口コミサイトなどで高い評価を維持しているそうです。いただけるお料理は、毎日丁寧に引く出汁をベースにした旬の食材を活かした手作りのおばんざいが中心です。

靴を脱いでお店に入るスタイルなので、まるで家に帰ってきたような気分になります。

おすすめお料理

まずは、出汁をいただきます。おちょこで、出汁を飲むのは和の雰囲気がありますね。※お通し440円(税込)

京都といえば、おばんざい。｢おばんざい｣5種盛1590円(税込)は、おまかせのおばんざいが5種いただけます。3種盛990円(税込)、気に入ったおばんざいの単品注文もできます。

｢湯葉のお刺身｣890円(税込)は、分厚い湯葉をお刺身みたいに食べるスタイル。湯葉のやさしい味わいが楽しめます。

｢京丹波の黒豆クリームチーズ｣690円(税込)は、黒豆がたっぷり入ったクリームチーズが濃厚でおいしい。クラッカーにのせたり、贅沢にはさんで食べてみるのもおすすめです。

｢お出汁で炊いた山芋の唐揚げ｣690円(税込)は、山芋にお出汁の旨みが染み込んでいます。ぜひ、揚げたてのうちに食べてくださいね。

｢たっぷりお出汁のだしまき玉子｣790円(税込)は、だしまき試験に合格した人だけが作れるだしまき玉子だそうです。

今回は、特別にだしまき玉子を作っているところを見学させてもらいましたが、玉子を巻いていく姿がすてきでした。

｢出汁茶漬け｣690円(税込)は、削り立て鰹節に出汁をかけていただきます。

出汁をかけ、かき混ぜた後、30秒ほど待つとよりおいしく食べられるそうです。

最後は、とろろ昆布の出汁で〆めます。

他にもおすすめメニューでは、3日以上漬け込んだ｢鰆の西京味噌漬け焼き｣790円(税込)。

｢生麩の二色田楽｣790円(税込)。

京都丹波のブランド豚が楽しめる｢高原豚の甘辛ユッケ-卵黄のせ-｣1390円(税込)。

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京銘茶舗おふく園さんのお茶を使ったドリンク

ドリンクでおすすめなのが、京銘茶舗おふく園さんのお茶を使った｢水だし煎茶ハイ｣と｢水だしほうじ茶ハイ｣です。それぞれ590円(税込)です。前日から水だしをしているので、京都のお茶の旨みがつまっています。

また、ソフトドリンク490円(税込)でもいただけるので、アルコールか苦手な方もぜひ味わってくださいね。他にも、京のお酒なども楽しめます。

いかがでしたか。人数によっては、2階席を貸し切りにすることもできるので宴会などでの利用もおすすめです。外国人の方向けに英語のメニューもあります。

季節ごとの食材を取り入れた限定メニューもあるので、何度も訪れたくなるポイントですね。旬の食材を活かしたおばんざいと出汁を大切にした和食をぜひ楽しんでくださいね。

おうちごはん中島家 三条木屋町

〒604-8004 京都府京都市中京区中島町96-2

TEL 075-606-5483

営業時間: 17:00~23:30(フードLO 1時間前、ドリンクLO 30分前)

定休日:不定休

取材協力/おうちごはん中島家