＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた“ただならぬ”存在感の人物

大相撲五月場所七日目、序二段の取組が行われていた最中に東の花道奥で“ただならぬ”存在感を放つ人物の姿が注目を集め、一部ファンから「現役力士よりデカい」「お元気そうで何より」などの反響が寄せられる一幕があった。

注目を集めたのは、序二段八十三枚目・旭轟星（大島）と序二段八十六枚目・千代の輝（九重）の一番。ともに3戦全勝同士の対決は、立ち合いから激しい攻防となり、最後は両者がもつれるようにして土俵下へと転落した。

行司の木村裕之助は西方力士有利とみて軍配を上げたものの、すぐさま審判から物言いがつく。協議の結果、西方力士の足が先に出ており、行司軍配差し違えで決まり手は「勇み足」。旭轟星が無傷の4連勝を飾り、敗れた千代の輝は悔しい今場所初黒星を喫した。

この手に汗握る物言い協議中に取組の様子がリプレー映像で流れると、東花道の奥に警備を務める千代丸の姿が映し出された。両力士の仕切り中は花道奥の椅子に静かに座っていたが、取組中は立ち上がってじっと土俵上の戦況を見つめていた。

現役時代、178センチ、171キロの体躯で“千代丸たん”の愛称で親しまれた人気力士の存在感は今も健在で、千代丸の後ろで待機していた序二段力士たちよりも体がひと回り大きく、画面越しにも圧倒的なボリューム感が伝わる姿に「現役力士よりデカい」「千代丸たん」「お元気そうで何より」といった驚きと歓喜の声が寄せられた。

今年4月より日本相撲協会の「若者頭（わかものがしら）」に転身した千代丸は、2007年五月場所に初土俵を踏み、最高位は前頭五枚目まで昇進した人気力士だったが、今年の三月場所を最後に現役引退。今場所からは、幕下以下の力士の指導や運営補佐を担う裏方として、角界を支えている。今場所三日目には、前相撲で新弟子たちを土俵近くで見守る姿も話題を呼んでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）