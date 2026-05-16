実力者が上位にひしめき、実力者が消えた 全米プロは大混戦で週末へ
＜全米プロ 2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今季メジャー第2戦は、2日目を終えて首位と2打差以内に15人がひしめく大混戦となっている。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
これはメジャー史上3番目に多い数字で、最多は1991年と2002年の「全英オープン」で記録された16人。同大会に限れば、これまでの最多は2006年大会の11人だった。トータル4アンダーの首位には、ツアー1勝のマーベリック・マクニーリーとツアー未勝利のアレックス・スモーリー（ともに米国）が並ぶ。1打差には2021年「マスターズ」覇者の松山英樹をはじめ、ツアー優勝経験者のクリストファー・ゴッタラップ（米国）、ミンウー・リー（オーストラリア）、アルドリッチ・ポトギーター（南アフリカ）らが続く。さらに2打差には世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、ジャスティン・トーマス、そして今季好調の世界ランキング3位のキャメロン・ヤング（いずれも米国）らも控える。首位と3打差にはジェイソン・デイ（オーストラリア）、ジョン・ラーム（スペイン）、4打差にはパトリック・リード（米国）、キャメロン・スミス（オーストラリア）らメジャー覇者も名を連ね、実力者たちが虎視眈々と首位を追っている。同大会で、首位から4打差以内に過去のメジャー覇者が7人以上並ぶのは史上5度目。過去には1970年（8人）、1973年（10人）、1997年（8人）、2006年（8人）という記録が残る。歴戦の猛者たちが上位にひしめく一方、2日目で姿を消した大物も少なくない。メジャーチャンピオンでは、LIVゴルフに参戦するブライソン・デシャンボー（米国）、アダム・スコット（オーストラリア）、キーガン・ブラッドリー（米国）らが予選落ち。さらに昨季年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）も決勝ラウンド進出を逃した。ブラッドリーは大会の歴代覇者であり、2018年には同コース開催の「BMW選手権」も制していた。スコットも、次戦メジャー「全米オープン」でメジャー連続出場100試合の節目を迎えるだけに、今大会で勢いをつけたかったところだ。とはいえ、36ホール終了時点で5アンダー以上の選手が一人もいないのは2012年大会以来のこと。強風に加え、厳しいピン位置も選手たちを苦しめている。ローリー・マキロイは「かなり際どい位置に切られている」と話し、シェフラーも「マイクの先端みたいな“頂点”にピンが置かれている感じでした。あんなの見たことがない」と口にした。実力者たちが上位を占め、その実力者でさえ予選落ちを喫する。サバイバル感あふれるメジャーの決勝ラウンドは、どんな展開を見せるのだろうか。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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