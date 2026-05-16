池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブも並ぶ
＜関西オープン 3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは第3ラウンドが終了した。
【ライブフォト】ラフからはしっかり頭を残す プロのインパクトはかっこいい
単独首位から出た小西たかのり、池田勇太、杉本スティーブ（米国）が、ともにトータル5アンダーの首位に並び、最終日を迎える。池田は2019年「ミズノオープン」以来、7年ぶりの優勝へ。小西は昨年の「前澤杯」以来となるツアー通算2勝目を狙う。1打差のトータル4アンダーには、佐藤大平、大堀裕次郎、36歳の藤本佳則が続いた。ツアー通算2勝の藤本だが、最後の優勝は2013年までさかのぼる。トータル3アンダーの7位タイには、池村寛世、鍋谷太一、米国女子ツアーを主戦場とする山下美夢有の弟・勝将らが並んでいる。 今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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