佐藤三兄弟、一卵性三つ子あるある ファンから名前を間違えられるも受け入れ「三つ子で生まれてきたからにはしょうがない」
SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）が16日、東京・錦糸町マルイ1階特設ステージで8月5日のメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催。「DAISUKI」を初パフォーマンスした。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
この日は「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
イベントを終え、取材回も実施。嘉人は「初めてやるアクロバット歌謡というジャンルなんですけど、僕たちにぴったりな方向性だなと思う。何より今日のイベントで皆さんが笑顔になってくれたことが一番うれしいです」とにっこり。颯人は「今日来てくださったファンの皆さんが、すごく盛り上げてくださったので、本当に最高なスタートが切れました」と喜び、綾人は「僕たち3人ずっとメジャーデビューするにが夢だったので、今回こうやってイベントで曲を発表できてメジャーデビューを改めて実感しました。すごくうれしい。3人で頑張ってきてよかった。まだこれからですけど、3人で力を合わせて、さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っております」と誓った。
颯人は「先生に綾人のことなのに怒られた」と明かしたり、嘉人は「自分が悪いことをしても人のせいにできる」とにやりとし、三つ子あるあるを明かす。そんな一卵性三つ子という話題性もあり、認知度も急上昇。街中で声を掛けられる機会も増えたそう。「3人で歩いていると『佐藤三兄弟だ！』『テレビで見たことある』と声をたくさんいただくようになった。最近は3人で出歩かないようにしている」という。ただ颯人は「『綾人くんですか？』と声を掛けられて。『間違えているよ！』と言いたかったけど言えず…。綾人のつもりで歩いてました。三つ子で生まれてきたからにはしょうがない」と苦笑いを浮かべていた。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
この日は「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
颯人は「先生に綾人のことなのに怒られた」と明かしたり、嘉人は「自分が悪いことをしても人のせいにできる」とにやりとし、三つ子あるあるを明かす。そんな一卵性三つ子という話題性もあり、認知度も急上昇。街中で声を掛けられる機会も増えたそう。「3人で歩いていると『佐藤三兄弟だ！』『テレビで見たことある』と声をたくさんいただくようになった。最近は3人で出歩かないようにしている」という。ただ颯人は「『綾人くんですか？』と声を掛けられて。『間違えているよ！』と言いたかったけど言えず…。綾人のつもりで歩いてました。三つ子で生まれてきたからにはしょうがない」と苦笑いを浮かべていた。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。