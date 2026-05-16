ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺のこと好きなのか…いつの間に惚れたの？」職場の後輩からもらっ… 「俺のこと好きなのか…いつの間に惚れたの？」職場の後輩からもらったチョコが引き起こした衝撃の連鎖とは 「俺のこと好きなのか…いつの間に惚れたの？」職場の後輩からもらったチョコが引き起こした衝撃の連鎖とは 2026年5月16日 14時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 自分はモテるいい先輩、と思っている夫。そのちょっとした勘違いが、じわじわと夫婦関係に影響してきそうな予感です。妻の「本気にしてないよね？」というひと言、夫には嫉妬に聞こえていたみたいですが…。果たして妻は本当に嫉妬しているだけなのか、それとも別の何かを感じ取っているのでしょうか？>>【まんが】そのチョコ勘違いです(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】そのチョコ勘違いです 義姉のお金を盗んでいた弟に向けられる職場での疑いの目…さらに悪事が露見して!?【仲良し義実家に荒らされた家 Vol.16】 可愛くなった途端に手のひら返し？でもそれ、全部“復讐のため”だから【裏切りには代償を Vol.68】