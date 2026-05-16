お笑いタレントの紺野ぶるまがABEMA的ニュースショーに出演した際に、自身のインスタグラムで公開している漫画について語る場面があった。

【映像】紺野ぶるま、自作の育児漫画

紺野は自身のインスタグラムで育児漫画『毎日あーぷん』を投稿している。2022年4月に誕生した第1子との日々が描かれており、リアルな子育ての奮闘や子供の成長が、ユーモアを交えて綴られている。

自身で描いた育児漫画を公開

番組内で漫画が紹介されると、紺野は「インスタで子育てに関するものを自己満程度に書かせていただいて。4歳になる娘が…」と明かした。MCの千原ジュニアも「可愛らしい」と反応。「実際にあったことを漫画に？」と聞かれ、「そうです」と応じた。

これにジュニアは「いいですね。これ娘さんが大きくなった時に（記録として）残るから」と絶賛。続けて「俺もコロナの頃に子供の4コマを書いていて。忘れていて、この間息子が見つけてきてめちゃめちゃ楽しそうに読んでいた」と振り返ると、紺野は「本当ですか。じゃあよかったです。よかった、よかった。忘れますもんね、忙しくて」と笑顔を見せていた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）