敵地で快勝して第7戦へ持ち込んだピストンズが第1シードとして歴代2位の記録

5月16日（現地時間15日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズが、敵地ロケット・アリーナで行われた「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第6戦で、クリーブランド・キャバリアーズ相手に115－94で勝利し、3勝3敗のタイに持ち込んだ。

キャブスとのシリーズで、ピストンズはホーム2連勝を飾るも続く第3戦から3連敗で2勝3敗に陥り、あと1敗でシーズン終了の窮地に追い込まれていたが、第6戦ではキャブスのフィールドゴール成功率をわずか39.0パーセント（30／77）に抑え込み、計20本のターンオーバーを引き出してそこから28得点へつなげた。

この日はケイド・カニングハムが21得点8アシスト、ポール・リードが17得点6リバウンド、ジェイレン・デューレンが15得点11リバウンド3ブロック、デイニス・ジェンキンズが15得点3アシスト、ダンカン・ロビンソンが14得点、アサー・トンプソンが10得点9リバウンド4アシスト4スティールをマーク。

レギュラーシーズンでイースト1位の60勝22敗を残したピストンズだが、プレーオフに入って苦戦。ファーストラウンドではオーランド・マジック相手に第4戦を終えて1勝3敗と追い込まれていた。

だが翌第5戦から3連勝で巻き返し、マジックとのシリーズに4勝3敗で決着をつけた。キャブスとのカンファレンス準決勝ではホームで2連勝スタートを切るも、第3戦から3連敗を喫してしまい、王手をかけられていた。

それでも、ピストンズは敵地で第6戦をモノにして3勝3敗で逆王手。最終第7戦は、18日にホームのリトルシーザーズ・アリーナで開催される。

ちなみに、単年のプレーオフで第1シードのチームがあと1敗でシーズン終了に追い込まれた展開から4勝したことで、ピストンズは歴代2位の勝利数を記録することとなった。運命の第7戦でも勝ち切ることができるか必見だ。

【動画】ピストンズ対キャブスのシリーズ第6戦ハイライト！





