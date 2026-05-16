S字フックの落下を防止する方法


▶【写真付きで解説】もう拾わなくてOK！輪ゴム1本で「S字フックの落下」を防ぐ方法とは

掃除道具やカバンなどを引っかけておくのに便利なS字フック。しかし、いざ物を取ろうとすると、S字フックが一緒に外れたり落ちたり…地味にイラっとしませんか？S字フックの落下を防ぐライフハックが、SNSで話題になっています。この機会に試してみてください。

■ゴムだけで手軽に対策！S字フックを落ちにくくするワザ

S字フックは便利だけれど…（▶地味にイラっとするのが…）


S字フックをキッチンツールや掃除用具の収納に使っている方も多いのではないでしょうか。ただ、物を取るときにS字フックごと外れてしまうことも少なくありません。

物を取ろうとすると、S字フックごと外れてしまうことも（▶そんな問題を解決するには）


そんなときは、ゴムを使ったライフハックで対策してみてください。

ゴムでS字フックの落下を予防できる！（▶3パターンのやり方を紹介）


今回は3パターン紹介します。

■【1】ポールに巻いたゴムでS字フックを固定する方法

ポールの後ろでゴムを伸ばします（▶次へ）


1.ポールの後ろでゴムを上下に伸ばします。

2.ゴムをポールの前まで引っ張ってください。

ゴムをポールの前に引っ張って、上下で交差させ、下側のゴムを上側にできた輪の中に通します（▶次へ）


3.ポールの前で上下に交差させ、ゴムの下側を上側にできた輪の中にくぐらせます。
上から下に伸ばしていた方のゴムを離して…（▶次へ）


4.下側のゴムをつまんでいる指を離し、上側のゴムを引っ張ります。

下から上に持ち上げたゴムの間にS字フックを入れ…（▶次へ）


ポールにかけたら完成！（▶ゴムの悪目立ちが気になるときは）


5.引っ張り上げたゴムの輪の間に、S字フックを通し、ポールにかけて完成です。

ゴムがS字フックの上部を固定するので、ポールから外れません。ただし、細いS字フックの場合や輪が大きいゴムを使うときは、ゆるまないよう二重にしてから工程を始めてください。

ゴムの存在感をなくしたい人は、透明のヘアゴムを使うのがおすすめ。

透明のヘアゴムを使うと目立ちにくく、インテリアの邪魔になりません（▶実際の使用画像は？）


透明のヘアゴムなら、ほとんど目立ちません！（▶次のやり方もチェック）


ゴムが目立たず、インテリアの邪魔になりませんよ。

■【2】ポールにかけたS字フックにゴムを渡す方法

1.S字フックをポールにかけます。

S字フックをポールにかけたら、ゴムを二重にして指にはめます（▶次へ）


2.二重にしたゴムを指につけます。

S字フックの下側からゴムを通して、上に持ち上げましょう（▶次へ）


3.S字フックの下からゴムを通し、上に移動させましょう。

ポールの下を通してゴムを伸ばし、S字フックの先端にゴムをかけてください（▶設置は完了）


4.手順3の状態から、ポールの下を通してゴムを伸ばし、S字フックの先端にかけます。

S字の開いている部分をゴムでふさぐイメージです。

ゴムをポールから離しておくと、スライドして動かしやすい！（▶固定したい場合は）


ゴムをポールから少し離すと、S字フックのスライド移動が可能です。

ゴムをポールに密着させると、固定できます（▶3つ目の方法を見る）


反対に、キッチンツールなど頻繁に使う物を引っかける場合は、ゴムをポールに密着させるように引き上げると、しっかり固定できます。

ポイントは、ゴムをたるませないこと。ゴムがゆるいと使っているうちに外れてしまいます。S字フックやゴムのサイズに応じて、三重にするなど調整してみてくださいね。

■【3】S字フックに縦にゴムをかける方法

ドル（＄）を意識して、S字フックに縦にゴムをかけます。ゴムは必要に応じて二重にします（▶次へ）


1.S字フックに、縦一直線にゴムをかけます。ドル（＄）の字の縦棒をゴムで再現するイメージです。

そのままポールにかけて完成！ポールに接しているゴムが摩擦になって、落下を防止（▶こんな場所にも）


2.手順1の状態のまま、S字フックを引っかけます。

ポールに接している部分のゴムが摩擦（抵抗）になって、S字フックが外れにくくなります。

ホール以外の場所にS字フックをかけたいときにも使える！（▶ただし…）


この方法は、ポール以外の場所にS字フックを使いたいときにも有効です。

穴が柄の先端から距離がある物を吊るすと、取るときに柄の先がゴムにあたって外れてしまいます（▶これならOK）


穴が柄の先端にある物を吊るすのがおすすめ


ただし、掃除用具などの柄にある穴から先端まで距離がある場合、S字フックから取ろうとするときに柄の先がゴムに当たって外れてしまうことがあります。

そのため、穴が柄の先端に開いている物の収納に向いています。

なお、ゴムの輪が大きいと、S字フックにうまくかかりません。サイズに合わせて、二重にするなど調整してみてください。

■S字フックが頻繁に落ちる問題はゴムで解決！

ちょっとしたことではありますが、S字フックが落ちなくなるだけで、手間や家事効率がアップするといっても過言ではありません。特別な道具やスキルは必要ないので、ぜひ今日から試してみてくださいね。

文＝ひとか

「ていねいな暮らし」に憧れつつ、現実はバタバタ……。そんな毎日をラクにする裏ワザ探しが大好きなウェブライターです！SNSで話題の時短術や収納、「じゃない」活用法にトライしてみるのが日課。忙しいママの心の余裕が増えるような、実際に役立ったライフハックを厳選して紹介します！