S字フック落下のイライラを解消！輪ゴム1本を巻くだけの劇的アイデア
▶【写真付きで解説】もう拾わなくてOK！輪ゴム1本で「S字フックの落下」を防ぐ方法とは
掃除道具やカバンなどを引っかけておくのに便利なS字フック。しかし、いざ物を取ろうとすると、S字フックが一緒に外れたり落ちたり…地味にイラっとしませんか？S字フックの落下を防ぐライフハックが、SNSで話題になっています。この機会に試してみてください。
■ゴムだけで手軽に対策！S字フックを落ちにくくするワザ
そんなときは、ゴムを使ったライフハックで対策してみてください。
今回は3パターン紹介します。
■【1】ポールに巻いたゴムでS字フックを固定する方法
1.ポールの後ろでゴムを上下に伸ばします。
2.ゴムをポールの前まで引っ張ってください。
3.ポールの前で上下に交差させ、ゴムの下側を上側にできた輪の中にくぐらせます。
4.下側のゴムをつまんでいる指を離し、上側のゴムを引っ張ります。
5.引っ張り上げたゴムの輪の間に、S字フックを通し、ポールにかけて完成です。
ゴムがS字フックの上部を固定するので、ポールから外れません。ただし、細いS字フックの場合や輪が大きいゴムを使うときは、ゆるまないよう二重にしてから工程を始めてください。
ゴムの存在感をなくしたい人は、透明のヘアゴムを使うのがおすすめ。
ゴムが目立たず、インテリアの邪魔になりませんよ。
■【2】ポールにかけたS字フックにゴムを渡す方法
1.S字フックをポールにかけます。
2.二重にしたゴムを指につけます。
3.S字フックの下からゴムを通し、上に移動させましょう。
4.手順3の状態から、ポールの下を通してゴムを伸ばし、S字フックの先端にかけます。
S字の開いている部分をゴムでふさぐイメージです。
ゴムをポールから少し離すと、S字フックのスライド移動が可能です。
反対に、キッチンツールなど頻繁に使う物を引っかける場合は、ゴムをポールに密着させるように引き上げると、しっかり固定できます。
ポイントは、ゴムをたるませないこと。ゴムがゆるいと使っているうちに外れてしまいます。S字フックやゴムのサイズに応じて、三重にするなど調整してみてくださいね。
■【3】S字フックに縦にゴムをかける方法
1.S字フックに、縦一直線にゴムをかけます。ドル（＄）の字の縦棒をゴムで再現するイメージです。
2.手順1の状態のまま、S字フックを引っかけます。
ポールに接している部分のゴムが摩擦（抵抗）になって、S字フックが外れにくくなります。
この方法は、ポール以外の場所にS字フックを使いたいときにも有効です。
ただし、掃除用具などの柄にある穴から先端まで距離がある場合、S字フックから取ろうとするときに柄の先がゴムに当たって外れてしまうことがあります。
そのため、穴が柄の先端に開いている物の収納に向いています。
なお、ゴムの輪が大きいと、S字フックにうまくかかりません。サイズに合わせて、二重にするなど調整してみてください。
■S字フックが頻繁に落ちる問題はゴムで解決！
ちょっとしたことではありますが、S字フックが落ちなくなるだけで、手間や家事効率がアップするといっても過言ではありません。特別な道具やスキルは必要ないので、ぜひ今日から試してみてくださいね。
文＝ひとか
「ていねいな暮らし」に憧れつつ、現実はバタバタ……。そんな毎日をラクにする裏ワザ探しが大好きなウェブライターです！SNSで話題の時短術や収納、「じゃない」活用法にトライしてみるのが日課。忙しいママの心の余裕が増えるような、実際に役立ったライフハックを厳選して紹介します！