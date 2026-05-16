女優瀬戸朝香（49）が16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。食の好みを熱弁した。

この日は、同番組の名物企画・ほんまに好きなコロッケ探しが復活。MCのダウンタウン・浜田雅功の好物、大阪・天神橋筋商店街にある「中村屋」のコロッケを超えるものを求めてお店を巡った。

「マヨラー」で知られる瀬戸は、どのコロッケにもマヨネーズをかけて堪能。「じゃがいもの甘さに酸味が合うんですよ！」と力説した。

また、辛いものも大好きだといい「最近火鍋が好きです」とアピール。「辛いのはクセになりますよね。あまりにも辛いのが好きなので、子供たちもわりと小学校ぐらいから鍛え上げてたんですよ」と“英才教育”を受けさせたようだ。

そのおかげで「最初は全然食べられなくて、キムチでさえヒイ〜ッ！って言ってたけど、今はキムチは余裕で食べられるし。ラーメンも結構辛いのいけますね」と明かした。

ただ、家庭でカレーを作る際には、辛いものと甘いものの2種類用意するという。「娘はあんまり辛いのが…。食べられるけど、私が作る辛いのはとんでもなく辛いので」と苦笑いした。

「マジで!?」と驚く浜田に、「普通の辛いルーのさらに上の“バリ辛”っていうのがあるんですよ。バリ辛プラス輪切り唐辛子を入れます」と説明した。

「頭皮から汗出てけえへんの、それ」と浜田に聞かれ、「ヒイ〜ッ！て言いながら食べるのがおいしくて。息子はハーフ＆ハーフで食べる」と返していた。