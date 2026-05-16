一卵性三つ子・佐藤三兄弟、デビュー曲を初披露 アクロバットを連発 決めフレーズは「1番モテる三男に」
SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）が16日、東京・錦糸町マルイ1階特設ステージで8月5日のメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催。「DAISUKI」を初パフォーマンスした。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
イベントでは、「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
イベントを終え、取材回も実施。嘉人は「初めてやるとアクロバット歌謡というジャンルなんですけど、僕たちにぴったりな方向性だなと思う。何より今日のイベントで皆さんが笑顔になってくれたことが一番うれしいです」とにっこり。颯人は「今日来てくださったファンの皆さんが、すごく盛り上げてくださったので、本当に最高なスタートが切れました」と喜び、綾人は「僕たち3人ずっとメジャーデビューするのが夢だったので、今回こうやってイベントで曲を発表できてメジャーデビューを改めて実感しました。すごくうれしい。3人で頑張ってきてよかった。まだこれからですけど、3人で力を合わせて、さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っております」と誓った。
楽曲について颯人は「『DAISUKI』という楽曲はすごくキャッチーで言葉遊びもたくさんしている楽曲なので、これを聞いてくださった方に少しでも笑ってもらえたりだとか、幸せを与えられたりとか、その曲を聴いてる間はちょっとニコっとできたり。そんな風にしていければと思います」と大粒の汗を拭いながら話していた。今後の目標を問われると3人は声をそろえて「『紅白歌合戦』です」と宣言していた。
曲中には「アイラブユー」という決めフレーズが。嘉人が担当している。3人でレコーディングをし、多数決の結果で決まったそう。颯人「悔しいです。やりたい気持ちはあったんですけど、1番モテる三男には負けちゃいました」とし、綾人は「イベントで、それぞれの『アイラブユー』が聴けるかもしれない」と予告した。よくケンカもするが今回は、あまり揉めなかったという。綾人は「ハートを持ってくるのが上手な三男に託そう、と」ときっぱり。苦笑いの綾人は「表では、こんなこと言ってますけど家で悔しがってました」と暴露し、綾人は「やめて！恥ずかしいから！」と照れていた。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
イベントでは、「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
楽曲について颯人は「『DAISUKI』という楽曲はすごくキャッチーで言葉遊びもたくさんしている楽曲なので、これを聞いてくださった方に少しでも笑ってもらえたりだとか、幸せを与えられたりとか、その曲を聴いてる間はちょっとニコっとできたり。そんな風にしていければと思います」と大粒の汗を拭いながら話していた。今後の目標を問われると3人は声をそろえて「『紅白歌合戦』です」と宣言していた。
曲中には「アイラブユー」という決めフレーズが。嘉人が担当している。3人でレコーディングをし、多数決の結果で決まったそう。颯人「悔しいです。やりたい気持ちはあったんですけど、1番モテる三男には負けちゃいました」とし、綾人は「イベントで、それぞれの『アイラブユー』が聴けるかもしれない」と予告した。よくケンカもするが今回は、あまり揉めなかったという。綾人は「ハートを持ってくるのが上手な三男に託そう、と」ときっぱり。苦笑いの綾人は「表では、こんなこと言ってますけど家で悔しがってました」と暴露し、綾人は「やめて！恥ずかしいから！」と照れていた。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。