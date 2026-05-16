お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。妻との出会いについて語った。

MCの「品川庄司」庄司智春から「奥さんとのなれそめは？」と聞かれた出川。「1番最初に、前の彼女と別れたのを『ロンハー』で特集してくれた。その奥さんがその放送を見てて」と振り返った。

番組で話題となった元カノからの手紙ドッキリで涙する姿や、「台風の日だったのに江ノ島の先で落とし穴落とされて大波の中…今じゃ絶対放送できない」出川の姿を、「奥さんがテレビで見てて“この人良い人なんだろうな”って思ってくれたみたい」と回顧。その後、後輩経由で現在の妻を紹介され「“1回会ってみたい”ってなったのが最初」だと明かした。

藤本美貴が「そこからどうやってお付き合いに？」と聞くと「どっから付き合うとか付き合わないとかじゃない。中学生・高校生なら“付き合いましょう”“よろしくお願いします”とかなんとか言ってたけど、そん時はもう俺たちは38とか39歳。それくらいの大人になれば付き合うとかは声に出さなくてもわかる」と説明。「急に“付き合ってないよ”って言われたらどうする？」とツッコまれると、苦笑いで言葉を失いつつも「好きだとか、かわいいねとかは常々言ってたから、愛情表現はちゃんとしてる」と明かしていた。