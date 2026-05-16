『BOYNEXTDOOR トモダチベース』初の韓国で撮影 Novelbright・竹中雄大を招いて“キンパパーティー”＆カラオケ
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第6回（30日放送）のゲストが発表された。
【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第6回は、番組初となる韓国で撮影を敢行した。韓国のトモダチベースにゲスト・竹中雄大（Novelbright）が訪れる。BOYNEXTDOORは、“キンパパーティー”を準備する。
デビュー3周年のお祝いに駆けつけた竹中のために、各々のメンバーがオリジナルのこだわりレシピで、キンパ作りに挑戦する。果たして竹中が一番気に入ったキンパは誰が作ったものなのか。
さらに、Hulu特別版では“あの名曲”をBOYNEXTDOORと竹中が7人で仲良くカラオケで歌唱する。
なお、5月23日、6月6日は放送休止となる。
【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第6回は、番組初となる韓国で撮影を敢行した。韓国のトモダチベースにゲスト・竹中雄大（Novelbright）が訪れる。BOYNEXTDOORは、“キンパパーティー”を準備する。
デビュー3周年のお祝いに駆けつけた竹中のために、各々のメンバーがオリジナルのこだわりレシピで、キンパ作りに挑戦する。果たして竹中が一番気に入ったキンパは誰が作ったものなのか。
さらに、Hulu特別版では“あの名曲”をBOYNEXTDOORと竹中が7人で仲良くカラオケで歌唱する。
なお、5月23日、6月6日は放送休止となる。