文部科学省は、都市部の大学の学生が地方の大学や企業などで学べる「国内留学」の普及を後押しするため、モデル事業を始める。

地方から東京都内の大学に進学する一極集中の流れに歯止めがかからない中、地方で学生が学ぶ機会を増やすとともに、地域の活性化につなげる狙いがある。

モデル事業は、東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県の国公私立の大学、短期大学、高等専門学校を対象とし、今年度から３年間にわたって実施する。留学プログラムの作成や体制整備のため、選定された大学などに年間で最大２５００万円を助成する。今月２５〜２９日に申請を受け付け、３件程度を選ぶ予定だ。

国内留学では、地方の大学や産業界、自治体と連携し、学生が地域課題の解決に取り組んだり、就業体験をしたりする内容を想定している。特定の学部や研究室だけでなく、大学全体で取り組み、多くの学生が参加できるプログラムであることを条件とする。

受け入れる地方の大学や企業側も、都市部の大学と連携し、地元の学生らとの交流を進めることで、教育や研究の充実を図ることができる。地域の魅力の再発見や商品開発などに生かす効果も期待される。

文科省が２０２４年度の学校基本統計をもとに、高校生がどこの地域の大学に進学したかを調べたところ、他県からの進学者が転出者を上回る「流入超過」は９都府県で、東京が最多の約７万８０００人だった。２位の京都府（約１万９０００人）、３位の大阪府（約１万１０００人）と比べても、流入者の多さが突出している。

地方で深刻化する人口減少は、大学進学を機に上京し、そのまま就職する若者が多いことが要因の一つとされる。同省は国内留学の事例を発信し、取り組む大学を増やすことで、地方への新たな人の流れを創出したい考えだ。同省幹部は「学生の経験の幅を広げ、地方に関心を持つきっかけを作りたい」としている。