◇MLB カブス 10-5 ホワイトソックス(日本時間16日、レート・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が5試合ぶりのヒットを含む2安打1打点で勝利に貢献。ホワイトソックス・村上宗隆選手は1安打でした。

同じシカゴに本拠地を置く両チームの3連戦初戦。鈴木選手と村上選手はMLBの舞台で初の対戦となりました。

鈴木選手は「5番・ライト」で先発出場。2点リードの5回、1アウト1、3塁のチャンスで外角低めのスライダーをレフトへ引っ張り、タイムリー2ベースで6試合ぶりの打点を記録します。

7回の第4打席でもセンターへヒットを放ち、チャンスを拡大する働き。この試合は4打数2安打1打点1四球でした。

一方の村上選手は「2番・ファースト」でスタメン出場。先頭で迎えた4回、フルカウントからレフトへヒットを放って、2試合ぶり安打としました。

5回裏の第3打席はチームが1点差まで追い上げ、なおも2アウト1、2塁のチャンス。しかしピッチャーゴロに倒れ、この日は4打数1安打でした。

試合はカブスが終盤に得点を重ねて14安打10得点で勝利。3連戦初戦をものにしています。