和歌山競輪のF1は17日開幕する。16日は前検を実施した。

中村浩士（48＝千葉、79期）は今春に長男の嶺央（れお、21＝千葉、129期）が選手としてデビューし、次男の孔翼（こうすけ）候補生が選手養成所へ入所した。「子どもがどんどん仕上がっていくのは楽しみ。（15日に）入所式も行ってきました」。自然に目尻が下がる。

ルーキーシリーズに臨む嶺央は松山で完全V、開催中の宇都宮で無傷の連勝を「5」まで伸ばした。息子に期待することは「（スポーツとして取り組む）ナショナルチームの選手ではなく、競輪選手なので。力で勝つというよりは、勝負師として“競輪”で見せ場をつくれるようになってほしい」。そして競輪へ取り組む姿勢について「練習は競走のように、競走は練習のように、ですね。練習は競走のようにピリッと集中力を保って、それが競走に活きてくる」とも語った。

自身は前回熊本F1で2日目に落車した。「擦過傷が深くて、まだ治っていないけど。治療しながら練習はできている」。息子たちに刺激をもらい奮闘を誓う。17日はS級の初日特選12Rに7番車で臨む。