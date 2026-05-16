現在、勝ち点36の18位と降格の危機にあるウェストハムは、降格した場合複数の主力選手の流出が危惧される。FWジャロッド・ボーウェンやFWクリセンシオ・サマーフィル、そしてMFマテウス・フェルナンデスといったメンバーには他クラブも注目することになる。



M・フェルナンデスについてはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナルといったビッグクラブからの興味が取り沙汰されている。元イングランド代表FWガブリエル・アグボンラホール氏は、フェルナンデスはMFマルティン・スビメンディよりも優れた選手だと『talkSPORTS』に語った。





「彼はスビメンディよりも優れた選手だと思う。本当にそう思う。スビメンディに対する過剰な評価には疑問を感じる」「（マイルズ・）ルイス・スケリーが彼のポジションに就いたが、人数を増やして強化するためには（フェルナンデスを）獲得したい。彼はプレミアリーグのどのクラブでも自由に選べるだろう。私は彼を高く評価している」どちらが優れているかは置いておいて、フェルナンデスがビッグクラブからの関心にさらされているというのは事実だろう。国外からはパリ・サンジェルマンやアトレティコ・マドリードからの関心も報じられている。アーセナルはクリスティアン・ノアゴーを1シーズンで放出し代役を獲得するのではとも見られており、まだ21歳と若いフェルナンデスは最適なターゲットかもしれない。