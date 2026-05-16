◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１６日・エスコン）

西武が今季の１試合最多タイとなる３本の本塁打で同点に追いついた。

試合開始の約２時間前、この日先発予定だった隅田知一郎投手が左肩の違和感を訴えたため、予告先発が佐藤爽投手に変更。急きょ先発のマウンドに上がった佐藤爽は初回、２死から万波に四球を与え出塁を許すと、続くレイエスに右翼線を破る適時二塁打を浴び先制される。２死二塁からは、野村に６号２ランを打たれ、一気に３点を失った。

だが、打線が奮起。３点を追う２回、４番に座るタイラー・ネビン内野手が「体勢を崩されたけど、本塁打になってよかった」と左翼ブルペンに飛び込む今季５号ソロを放ち１点を返す。２点を追う３回１死では滝沢が３年ぶりの一発となるライトポール直撃の１号ソロを放つと、続くカナリオが左中間へ２号ソロを放ち、早くも同点に追いついた。

チームは前日の同戦に勝利し現在７連勝中で、８連勝となれば１８年以来８年ぶり。首位・オリックスと０・５差の２位につけており、早ければこの日にも首位に浮上する。