この時期としては異例…今シーズン最多25地点で真夏日 週末以降も暑さは続く？ 「まるで目玉焼き」ラーメン店で“冷やしメニュー”開発進む【news23】
今シーズン最多、25地点で真夏日となるなど暑い一日になりましたが、この暑さはしばらく続きそうです。都内のラーメン店では、目玉焼きのような“冷やしメニュー”の開発が進んでいました。
【写真で見る】「冷やしまぜそば」なのに目玉焼きトッピング？ その正体、実は…
もう“冷やしメニュー”の出番? 目玉焼きかと思いきや…
福岡県太宰府市では最高気温31.3度と、7月中旬並みの暑さに。
奈良県から修学旅行の2人組
「暑すぎてびっくりしています」
15日に真夏日となったのは今シーズン最多の全国25地点。この時期としては異例の多さです。
一方、東京・足立区のラーメン店「らぁ麺屋のさかいさん」で進められていたのは、新メニューの開発です。
16日から販売予定の「見た目が目玉焼きみたいな冷やしまぜそば」は、見た目はまるで目玉焼き。メレンゲを乗せた冷やしまぜそばです。
らぁ麺屋のさかいさん 酒井康年 店主
「真夏日、その辺を目安に、10杯ずつくらい増える感じですね。夏は特に冷やしは重要な商品だと思ってます」
週末以降も気温が上昇。真夏日が続く地域もあり、注意が必要です。