今シーズン最多、25地点で真夏日となるなど暑い一日になりましたが、この暑さはしばらく続きそうです。都内のラーメン店では、目玉焼きのような“冷やしメニュー”の開発が進んでいました。

【写真で見る】「冷やしまぜそば」なのに目玉焼きトッピング？ その正体、実は…

もう“冷やしメニュー”の出番? 目玉焼きかと思いきや…

福岡県太宰府市では最高気温31.3度と、7月中旬並みの暑さに。

奈良県から修学旅行の2人組

「暑すぎてびっくりしています」

15日に真夏日となったのは今シーズン最多の全国25地点。この時期としては異例の多さです。

一方、東京・足立区のラーメン店「らぁ麺屋のさかいさん」で進められていたのは、新メニューの開発です。

16日から販売予定の「見た目が目玉焼きみたいな冷やしまぜそば」は、見た目はまるで目玉焼き。メレンゲを乗せた冷やしまぜそばです。

らぁ麺屋のさかいさん 酒井康年 店主

「真夏日、その辺を目安に、10杯ずつくらい増える感じですね。夏は特に冷やしは重要な商品だと思ってます」

週末以降も気温が上昇。真夏日が続く地域もあり、注意が必要です。