15日午後、青森市内の複合商業ビルにクマが出没。一時、居座りました。ビルにはホテルや飲食店、薬局などが入っていて、多くの利用者がいる状況でした。クマは出没から約3時間後に緊急銃猟で駆除されました。

【同一個体？】ビルに居座ったクマと駐車場で目撃されたクマの写真を並べてみると…

クマ目撃者「（大きさは）1m以上あったんじゃないか」

午後5時半ごろ、バルコニーから下の様子を覗き込む男性。視線の先には、さすまたを持った警察官や、防護服に身を包む隊員の姿も確認できます。

クマが出没した建物を囲うように規制線が張られ、あたりは物々しい雰囲気となりました。

場所は、JR青森駅から約1キロにある中心街の複合商業ビルで、近くには県庁や裁判所、公園もあります。

クマが出没した商業ビルには飲食店やホテルなどが入っており、1階部分の薬局には、当時10人以上の利用者がいたということです。

ビル2階からクマ目撃した人

「階段の踊り場から下を覗いたら走ってきた」



――クマの大きさは?

「1m以上あったんじゃないか」

規制線が張られる建物には箱罠が運び込まれ、猟銃を持った猟友会も駆けつけ、現場は厳戒態勢で対応にあたっていました。

同一個体か? ビルから約300m離れた駐車場でもクマ目撃

そうしたなか、事態が動いたのは午後6時すぎ。クマは出没から約3時間後の午後6時15分に、緊急銃猟で駆除されました。

これまでのところ、けが人などの情報は無いということです。

この付近でのクマの出没情報は、ほかにも。クマが居座ったビルから約300メートル離れた駐車場でも、クマ1頭が目撃されました。このクマは、商業ビルに居座っていたクマと同一の個体と見られています。