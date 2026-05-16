ビジュアル系エアバンド「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔さん（41）が5月15日、自身のXを更新。「誰も言わないから俺が言ってやる」と自身の思いを投稿し、話題となっています。



【写真】「誰も言わないから俺が言ってやる」話題になった投げかけ（全文）

鬼龍院さんが熱くつづったのは、公共トイレへの思い。「外出先のトイレ(大)で用を足したあと ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？ 穴狙うの下手すぎだろ」とウォシュレット機能に対してリアルな疑問を投げかけました。文末には、最後まで読んだファンに向けてなのか「ありがとう」の言葉も。



この投稿に対し、ネットユーザーからは「ウォッシュレット歴長いけど初めて聞いた」「すんごいど〜でも良い話しもクスッと笑い癒されてる」「なんやて思ったらトイレの話で笑い死ぬ」「よくぞ言ってくれました」「分からないけど元気になりました」「言ってくれてありがとう」などの声が寄せられました。