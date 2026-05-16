女優の飯島直子が、姉妹旅行の様子を披露し反響を呼んでいる。

１６日までにインスタグラムに「こんにちは」と書き出すと、「江戸は晴天 暑くなりそうです 沖縄はそうそうに梅雨入り 夏までカウントダウンですね あぁ、、、またあの猛烈な夏がくるかとおもうと想像しただけで熱中症。みんな十分に気をつけようね」と呼びかけた。

続けて「ｂｙ ｔｈｅ ｗａｙ」（ところで）と記すと、「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた 姉との旅計画 本日開幕」と、旅先で姉と食事を楽しむ様子などを多数アップし、「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう。そんなこんなで初姉妹旅行 姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました」と明かした。「今のところ 空腹時間ありません ２４時間まんぷくです」と旅の様子を記し、「みんなオススメ情報をありがとう 行きたいところいっぱいありました 次回いこう 珍道中の旅 楽しんでます」とファンに感謝の気持ちをつづった。

最後に「さ、金曜日！あと一踏ん張り がんばり過ぎずがんばろうね エイエイオーでね」と呼びかけ、「ＰＳ、姉が『今日、横浜は何曜日？』と言ってます やれやれ 共に祈り」と記して投稿を締めた。

この投稿には「姉妹旅行めっちゃ楽しそうです」「いいなぁ、姉ちゃんとの旅」「美人姉妹」「色々な思い出を語り合いながら楽しい旅時間を過ごすて下さいね」「いいなぁ姉妹旅行とっても羨ましい」「また旅の楽しい話たくさん聞かせてくださいね」といったコメントが寄せられている。