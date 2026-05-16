飯島直子のインスタグラム（＠ｎａｏｋｏ＿ｉｉｊｉｍａ＿７０５＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

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　女優の飯島直子が、姉妹旅行の様子を披露し反響を呼んでいる。

　１６日までにインスタグラムに「こんにちは」と書き出すと、「江戸は晴天　暑くなりそうです　沖縄はそうそうに梅雨入り　夏までカウントダウンですね　あぁ、、、またあの猛烈な夏がくるかとおもうと想像しただけで熱中症。みんな十分に気をつけようね」と呼びかけた。

　続けて「ｂｙ　ｔｈｅ　ｗａｙ」（ところで）と記すと、「誘われては　聞こえないフリ　予定を聞かれては　笑顔で受け流してきた　姉との旅計画　本日開幕」と、旅先で姉と食事を楽しむ様子などを多数アップし、「心配性の姉　出発四時間前に集合場所についてました　何してたんだろう。そんなこんなで初姉妹旅行　姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました」と明かした。「今のところ　空腹時間ありません　２４時間まんぷくです」と旅の様子を記し、「みんなオススメ情報をありがとう　行きたいところいっぱいありました　次回いこう　珍道中の旅　楽しんでます」とファンに感謝の気持ちをつづった。

　最後に「さ、金曜日！あと一踏ん張り　がんばり過ぎずがんばろうね　エイエイオーでね」と呼びかけ、「ＰＳ、姉が『今日、横浜は何曜日？』と言ってます　やれやれ　共に祈り」と記して投稿を締めた。

　この投稿には「姉妹旅行めっちゃ楽しそうです」「いいなぁ、姉ちゃんとの旅」「美人姉妹」「色々な思い出を語り合いながら楽しい旅時間を過ごすて下さいね」「いいなぁ姉妹旅行とっても羨ましい」「また旅の楽しい話たくさん聞かせてくださいね」といったコメントが寄せられている。