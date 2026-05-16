アシックス社が１５日、２大会連続Ｗ杯メンバー入りしたＤＦ冨安健洋が自らの言葉で現在の心境を明かすスペシャルムービー「ＭＹ ＷＡＹ」〜Ｍｏｖｅ ｙｏｕｒ ｂｏｄｙ， ｍｏｖｅ ｙｏｕｒ ｍｉｎｄ〜を公開した。

映像の中では「それは、与えられたものにしか見ることができない景色。

選ばれたものにしか歩めない道。

いつからか歩みを進めていたその道はどこまで続いているのか、その道の先にどんな景色が待っているのか、そんなものは誰にもわからない。

道の途中、時には立ち止まり、後戻りもしたかもしれない。

でも、その景色を見たい。その気持ちが消えることはなかった。

そして、この道はもう僕一人のものではない。

たくさんの人が一緒に歩いてきてくれたからここまで来ることができた。

僕たちにはその景色を見る権利がある。

見に行こう。一緒に。」というメッセージが流れ、自身が歩んできた道を振り返りながら、困難な状況に直面しても大きな目標に向かって歩みを止めなかったこと、そして支えてくれたすべての人々への感謝の気持ちを語っている。

アシックス社は「その揺るぎない意志を最も近くで支え続けるパートナーとして、このメッセージを世界へ届けていきます」と記した。