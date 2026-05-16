手島優「人生初」手作りエビマヨ公開「初めてとは思えないクオリティ」「お店で出てきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの手島優が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「初めてとは思えないクオリティ」人生初の手作りエビマヨ
手島は「色加工したらめちゃくちゃ美味しそうに見えた いつの日かのたぶん人生初！！手作りエビマヨ」とコメント。レタスとカットしたミニトマトが添えられた手作りのエビマヨを公開した。
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないクオリティ」「すごく美味しそう」「彩り鮮やか」「食欲そそられる」「お店で出てきそう」となどと反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元グラドル「初めてとは思えないクオリティ」人生初の手作りエビマヨ
◆手島優「人生初」手作りエビマヨ公開
手島は「色加工したらめちゃくちゃ美味しそうに見えた いつの日かのたぶん人生初！！手作りエビマヨ」とコメント。レタスとカットしたミニトマトが添えられた手作りのエビマヨを公開した。
◆手島優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「初めてとは思えないクオリティ」「すごく美味しそう」「彩り鮮やか」「食欲そそられる」「お店で出てきそう」となどと反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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