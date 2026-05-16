3児の母・小倉優子「お肉、揚げ物多め、白米一合」中2野球部長男への弁当4種公開「ボリュームも愛情もたっぷり」「手が込んでて尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】タレントの小倉優子が5月15日、自身のInstagramを更新。中学2年生の長男への弁当を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「お肉、揚げ物多め、白米一合」中2野球部長男への弁当4種
小倉は「中学二年生 野球部男子のお弁当です」とコメント。3つにわかれた弁当箱にミートボール・揚げ物、アスパラガスの肉巻き、ひじきなどが詰められたもの、そぼろご飯にフライやフルーツが添えられたものなど4種の弁当を公開した。
さらに「今日は、中華なお弁当にしました」と記し、春巻きやナスと肉の料理、青菜と海老と卵の炒め物のおかずも投稿。「長男には、夜食用に冷凍食品とカップ麺 次男と三男には、アイスを」と子ども達のためのストックも紹介している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームも愛情もたっぷり」「全部美味しそう」「手が込んでて尊敬する」「お昼が楽しみになる」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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◆小倉優子、中2長男への弁当公開
小倉は「中学二年生 野球部男子のお弁当です」とコメント。3つにわかれた弁当箱にミートボール・揚げ物、アスパラガスの肉巻き、ひじきなどが詰められたもの、そぼろご飯にフライやフルーツが添えられたものなど4種の弁当を公開した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームも愛情もたっぷり」「全部美味しそう」「手が込んでて尊敬する」「お昼が楽しみになる」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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