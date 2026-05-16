【新華社ウルムチ5月16日】中国新疆ウイグル自治区のタリム砂漠道路の両側では現在、作業員による植栽が進み、乾燥に強い低木の梭梭（ソウソウ）やギョリュウ50万株が順調に根付き、同道路の生態防護プロジェクトの新たな「守護者」となっている。

全長522キロのタリム砂漠道路は、中国初のタクラマカン砂漠を南北に縦断する自動車道路であり、世界最長の流動性砂漠を貫く道路の一つでもある。砂漠の石油・天然ガス探査・開発を支える重要なエネルギー輸送ルートとなっており、またウルムチ市から和田（ホータン）地区までの距離を500キロ短縮した。

道路に対する流砂の侵食を防ぐため、2005年に中国石油天然気（ペトロチャイナ）傘下の中国石油塔里木（タリム）油田と中国科学院新疆生態・地理研究所が共同で技術開発に取り組み、汽水点滴かんがい技術を利用して道路両側に436キロにわたる生態防護林を造成した。

タリム油田は今年4月から生態防護林の補植作業を開始した。防護林外縁の砂の侵入区域には、乾燥したわらなどを地面に格子状に埋め込んで砂の移動を抑える「草方格」を約165万平方メートルにわたって順次設置。苗木が不足している区間では、ギョリュウやソウソウなど50万株を区画ごとに分類し、砂漠道路の両側に植えている。（記者/宿伝義）