事故の前、運転手の異変に気付いたソフトテニス部の部長が、部員に向けLINEで「大切な人に連絡しとけ」とメッセージを送っていたことが分かりました。

【アンケート結果】部活移動時の交通手段に“個別ルール”は？

バス車内は緊迫…生徒から保護者への連絡相次ぐ

部活動の遠征中に、高校生を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突した事故。車内の緊迫した状況が明らかになってきました。

運転手である若山哲夫容疑者（68）の異変に気付いたソフトテニス部の部長が、部員に向け、グループLINEであるメッセージを送っていたことが分かりました。

ソフトテニス部の部長（乗車していた生徒の保護者によると）

「大切な人に連絡しとけ」

このあと、バス車内の生徒から保護者への連絡が相次ぎます。

生徒（捜査関係者によると）

「死ぬかも」

生徒（乗車していた生徒の保護者によると）

「運転やばい、擦りながら運転してる」

その後バスは事故を起こし、部員ら21人が死傷しました。

文科大臣「安全より費用が優先されることあってはならない」

レンタカーで移動中に起きた今回の事故。部活動で移動する際の交通手段について、ガイドラインは定められているのでしょうか。

JNNが47都道府県の教育委員会にアンケートを行ったところ、37の道府県が貸し切りバスを依頼するなど「個別のルールを設けている」と答えた一方、10都府県は「設けていない」と回答しました（15日までの結果）。

自治体によってルールにばらつきがあるなか、松本文科大臣は15日午前10時すぎ、次のように話しました。

松本洋平 文科大臣

「各地域の公共交通の状況など、多様な実態がある。様々な移動手段が用いられていると承知している。ただ、安全より費用が優先されることは決してあってはならない」