「ぬるい」試合は必要ない。準々決勝大勝の裏側にあった、U-17日本代表の“世界基準”
[5.15 U17アジア杯準々決勝 日本 5-0 タジキスタン ジェッダ]
世界で勝てるチームと個人を目指すために何が必要で、何が足りていないのか。
U-17日本代表はAFC U17アジア杯サウジアラビア2026の8強へと進み、今年11月から開催されるU-17ワールドカップの出場権も手に入れた。次なるターゲットはアジア王者ということになるのだが、ただそれだけを目指すわけではない。
「選手たちにはハーフタイムに『これじゃ物足りない』という話を自分からさせてもらいました」
小野信義監督はU-17タジキスタン代表との準々決勝を終えたあと、そう振り返った。立ち上がりからボール支配率で上回ったのは日本だったが、MF北原槙(FC東京)の言葉を借りるなら「ぬるかった」ということになる。
「『09世代(2009年以降に生まれたU-17日本代表の世代)すげえじゃん』と思わせたい」と言っていた小野監督は、「こいつらの力は、こんなもんじゃない」という思いもあるのだろう。こう続けた。
「システムの噛み合わせでボールは運べていて、なんとなく決定機っぽいけど、そうでもない。そんな感じのシーンが多かったですし、のべーっとしたゲームになってしまった。相手ものらりくらりと来てたのでしょうがないんですが、でも、『自分たちが目指しているのはそういうサッカーじゃないでしょ?』という話をしました」
北原のゴールで1-0と折り返し。勝つことだけにフォーカスするなら、このまま“のらりくらり”とした展開になるのも別に悪いわけではない。ただ、指揮官はこう呼び掛けた。
「選手たちには『俺は物足りないと思うんだけど、どう思う?』という話をしたら、選手もそう思うという話になりました。じゃあ、どこを代えようというところで、一つはトランジション(攻守の切り替え)。もう一つは勝負パスというか、勝負の前のパス、スピードを上げるパスをどう入れていくかという話をしました」
相手に合わせて下がってしまった基準、つまり「ぬるくなった」状態を指摘した上で、世界大会で通用する基準をあらためて確認し、実践する。後半開始前の円陣では主将のDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)から「前半はぬるかった!」という一喝も入ったそうで、後半は一転して締まった内容になった。
相手に退場者が出たことも確かに大きな要素なのだが、そこに至る前に、そもそも日本側のテンションの違い、強度の差、そしてゴールへ迫る鋭さがあったのも確かだった。
当日はA代表のワールドカップメンバー発表もあり、「後藤啓介が20歳でメンバーに入った。いまの選手たちが3年後、4年後にその年齢になる」ことを思えば、世界大会出場が決まったことで安心した雰囲気の中で“ぬるい”試合をしていては届くものも届かなくなる。
「アジアは通過点、自分たちが世界をこじ開けにいくんだよっていう話は常にしている」と語った小野監督は、あらためて“ぬるくない”チームを目指すことを強調。パフォーマンスの低かった選手には「今日は足りなかった」こともハッキリ告げたと言う。
世界大会出場権を獲っているからこそ、ここからの試合で要求される基準は自ずと高くなるし、求められる熱量が「ぬるい」はずもない。単に大勝したというだけではない、確かな学びを共有した日本は、まずは19日の準決勝で最高に熱い試合を演じることを目指していく。
(取材・文 川端暁彦)
世界で勝てるチームと個人を目指すために何が必要で、何が足りていないのか。
U-17日本代表はAFC U17アジア杯サウジアラビア2026の8強へと進み、今年11月から開催されるU-17ワールドカップの出場権も手に入れた。次なるターゲットはアジア王者ということになるのだが、ただそれだけを目指すわけではない。
小野信義監督はU-17タジキスタン代表との準々決勝を終えたあと、そう振り返った。立ち上がりからボール支配率で上回ったのは日本だったが、MF北原槙(FC東京)の言葉を借りるなら「ぬるかった」ということになる。
「『09世代(2009年以降に生まれたU-17日本代表の世代)すげえじゃん』と思わせたい」と言っていた小野監督は、「こいつらの力は、こんなもんじゃない」という思いもあるのだろう。こう続けた。
「システムの噛み合わせでボールは運べていて、なんとなく決定機っぽいけど、そうでもない。そんな感じのシーンが多かったですし、のべーっとしたゲームになってしまった。相手ものらりくらりと来てたのでしょうがないんですが、でも、『自分たちが目指しているのはそういうサッカーじゃないでしょ?』という話をしました」
北原のゴールで1-0と折り返し。勝つことだけにフォーカスするなら、このまま“のらりくらり”とした展開になるのも別に悪いわけではない。ただ、指揮官はこう呼び掛けた。
「選手たちには『俺は物足りないと思うんだけど、どう思う?』という話をしたら、選手もそう思うという話になりました。じゃあ、どこを代えようというところで、一つはトランジション(攻守の切り替え)。もう一つは勝負パスというか、勝負の前のパス、スピードを上げるパスをどう入れていくかという話をしました」
相手に合わせて下がってしまった基準、つまり「ぬるくなった」状態を指摘した上で、世界大会で通用する基準をあらためて確認し、実践する。後半開始前の円陣では主将のDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)から「前半はぬるかった!」という一喝も入ったそうで、後半は一転して締まった内容になった。
相手に退場者が出たことも確かに大きな要素なのだが、そこに至る前に、そもそも日本側のテンションの違い、強度の差、そしてゴールへ迫る鋭さがあったのも確かだった。
当日はA代表のワールドカップメンバー発表もあり、「後藤啓介が20歳でメンバーに入った。いまの選手たちが3年後、4年後にその年齢になる」ことを思えば、世界大会出場が決まったことで安心した雰囲気の中で“ぬるい”試合をしていては届くものも届かなくなる。
「アジアは通過点、自分たちが世界をこじ開けにいくんだよっていう話は常にしている」と語った小野監督は、あらためて“ぬるくない”チームを目指すことを強調。パフォーマンスの低かった選手には「今日は足りなかった」こともハッキリ告げたと言う。
世界大会出場権を獲っているからこそ、ここからの試合で要求される基準は自ずと高くなるし、求められる熱量が「ぬるい」はずもない。単に大勝したというだけではない、確かな学びを共有した日本は、まずは19日の準決勝で最高に熱い試合を演じることを目指していく。
(取材・文 川端暁彦)