北原槙(FC東京)は長友の涙に「日の丸の責任」を再認識。2得点の大活躍で得点王レース独走
[5.15 U17アジア杯準々決勝 日本 5-0 タジキスタン ジェッダ]
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は15日に準々決勝を迎え、U-17日本代表はU-17タジキスタン代表と対戦。5-0の大勝を飾った。
10番を背負うMF北原槙(FC東京)は決勝ゴールとなった先制点と2点目を奪い、チームを勝利に導く大活躍を見せ付けた。だが、取材ゾーンに現れた北原に浮かれたムードはなかった。
「前半のチームはぬるかった。自分も含めて、ぬるい」
この試合、日本は結果として大勝を収めたものの、前半の試合内容は今一つ。序盤から相手を押し込む時間帯こそ長かったものの、圧倒した内容というわけではなかった。北原は「特に守備の部分では、もっとチームに貢献できたと思います」と自らを戒めた。
前半終了間際にMF岩土そら(鹿島ユース)のアシストから見事な先制ゴールを決めたシーンについては「得意としている形だったので決められて良かった」と振り返ったものの、全体的なパフォーマンスには納得していなかった。
「前半が終わったあとに信義さん(小野信義監督)から『点を取ったことは素晴らしいけど、もっとできるんじゃないか?』と言われたんですけど、自覚もありました。(後半は)もう1個やってやろうという気持ちで入りました」(北原)
ハーフタイムでは「守備がぬるかったという話も出たし、『自分が先頭に立って守備に行くから後ろの管理をしてほしいという話をアントニー(DF元砂晏翔仁ウデンバ/鹿島)としました』と、まずは積極的なディフェンスから試合に入ることを再確認。その言葉通り、後半は猛然としたプレスや素早い帰陣など強度高い守備を披露。一気に試合内容を引き締めた。
さらに後半15分にはこの日2点目のゴールも記録。FW齋藤翔(横浜FCユース)のパスを受け、「最初は股を狙おうと思ったが、閉じているのが見えたので」と冷静にGKの横をかすめる精密なシュートを流し込んでみせた。得点王レースを独走する今大会5得点目のゴールである。
あらためて「ぬるい」と思い、それを口にし、行動に移したのには理由があった。
試合当日、日本代表のワールドカップ登録メンバーの発表を受けて感極まるDF長友佑都の動画を視聴し、強く感情を揺さぶられていたからだ。
「佑都さんがワールドカップのメンバーに選ばれて、それで泣いているシーンを観ながら『これほど日の丸を背負うことの責任は重いものなんだ』というのをあらためて考え直させられました。それなのに、U-17ワールドカップ出場が決まった直後の試合なのに、自分たちは少しぬるい部分があった」
プロの舞台で一緒に戦っている39歳の長友の涙を観た16歳は、あらためて感じたのは日本代表として戦うことの重みと責任を実感。あらためて「ぬるさ」を払しょくし、ワールドカップを戦うにふさわしい姿勢を目指していく。
(取材・文 川端暁彦)
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は15日に準々決勝を迎え、U-17日本代表はU-17タジキスタン代表と対戦。5-0の大勝を飾った。
10番を背負うMF北原槙(FC東京)は決勝ゴールとなった先制点と2点目を奪い、チームを勝利に導く大活躍を見せ付けた。だが、取材ゾーンに現れた北原に浮かれたムードはなかった。
この試合、日本は結果として大勝を収めたものの、前半の試合内容は今一つ。序盤から相手を押し込む時間帯こそ長かったものの、圧倒した内容というわけではなかった。北原は「特に守備の部分では、もっとチームに貢献できたと思います」と自らを戒めた。
前半終了間際にMF岩土そら(鹿島ユース)のアシストから見事な先制ゴールを決めたシーンについては「得意としている形だったので決められて良かった」と振り返ったものの、全体的なパフォーマンスには納得していなかった。
「前半が終わったあとに信義さん(小野信義監督)から『点を取ったことは素晴らしいけど、もっとできるんじゃないか?』と言われたんですけど、自覚もありました。(後半は)もう1個やってやろうという気持ちで入りました」(北原)
ハーフタイムでは「守備がぬるかったという話も出たし、『自分が先頭に立って守備に行くから後ろの管理をしてほしいという話をアントニー(DF元砂晏翔仁ウデンバ/鹿島)としました』と、まずは積極的なディフェンスから試合に入ることを再確認。その言葉通り、後半は猛然としたプレスや素早い帰陣など強度高い守備を披露。一気に試合内容を引き締めた。
さらに後半15分にはこの日2点目のゴールも記録。FW齋藤翔(横浜FCユース)のパスを受け、「最初は股を狙おうと思ったが、閉じているのが見えたので」と冷静にGKの横をかすめる精密なシュートを流し込んでみせた。得点王レースを独走する今大会5得点目のゴールである。
あらためて「ぬるい」と思い、それを口にし、行動に移したのには理由があった。
試合当日、日本代表のワールドカップ登録メンバーの発表を受けて感極まるDF長友佑都の動画を視聴し、強く感情を揺さぶられていたからだ。
「佑都さんがワールドカップのメンバーに選ばれて、それで泣いているシーンを観ながら『これほど日の丸を背負うことの責任は重いものなんだ』というのをあらためて考え直させられました。それなのに、U-17ワールドカップ出場が決まった直後の試合なのに、自分たちは少しぬるい部分があった」
プロの舞台で一緒に戦っている39歳の長友の涙を観た16歳は、あらためて感じたのは日本代表として戦うことの重みと責任を実感。あらためて「ぬるさ」を払しょくし、ワールドカップを戦うにふさわしい姿勢を目指していく。
(取材・文 川端暁彦)