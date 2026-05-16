[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](とうスタ)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 5 當麻颯

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 6 上畑佑平士

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

FW 9 清水一雅

FW 32 永長鷹虎

FW 40 樋口寛規

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 17 藤谷匠

DF 77 千葉虎士

MF 7 芦部晃生

MF 8 岡田優希

MF 20 泉彩稀

MF 30 狩野海晟

MF 96 吉田陣平

FW 11 三浦知良

監督

寺田周平

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 47 西野奨太

DF 55 梅津龍之介

MF 13 堀米勇輝

MF 18 木戸柊摩

MF 19 ティラパット

MF 27 荒野拓馬

MF 31 堀米悠斗

FW 23 大森真吾

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 17 内田瑞己

DF 25 大崎玲央

DF 39 川原颯斗

MF 16 長谷川竜也

MF 30 田中宏武

MF 35 原康介

FW 22 キングロード・サフォ

FW 71 白井陽斗

監督

川井健太