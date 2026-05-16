福島vs札幌 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節](とうスタ)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 9 清水一雅
FW 32 永長鷹虎
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 17 藤谷匠
DF 77 千葉虎士
MF 7 芦部晃生
MF 8 岡田優希
MF 20 泉彩稀
MF 30 狩野海晟
MF 96 吉田陣平
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 55 梅津龍之介
MF 13 堀米勇輝
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 17 内田瑞己
DF 25 大崎玲央
DF 39 川原颯斗
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 22 キングロード・サフォ
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 9 清水一雅
FW 32 永長鷹虎
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 17 藤谷匠
DF 77 千葉虎士
MF 8 岡田優希
MF 20 泉彩稀
MF 30 狩野海晟
MF 96 吉田陣平
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 55 梅津龍之介
MF 13 堀米勇輝
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 17 内田瑞己
DF 25 大崎玲央
DF 39 川原颯斗
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 22 キングロード・サフォ
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太