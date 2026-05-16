鳥栖vs山口 スタメン発表
[5.16 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](駅スタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 88 塩浜遼
控え
GK 1 泉森涼太
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 14 堺屋佳介
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
MF 81 木村有磨
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 88 塩浜遼
控え
GK 1 泉森涼太
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 41 松岡響祈
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
MF 81 木村有磨
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治