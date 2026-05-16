[5.16 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](駅スタ)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 松原颯汰

DF 3 神山京右

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 88 塩浜遼

控え

GK 1 泉森涼太

DF 26 安藤寿岐

DF 76 磯谷駿

MF 14 堺屋佳介

MF 20 豊田歩

MF 29 田中雄大

MF 41 松岡響祈

MF 47 伊澤璃来

FW 15 酒井宣福

監督

小菊昭雄

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

DF 38 田所莉旺

MF 4 中島賢星

MF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 8 野寄和哉

MF 17 田邉光平

MF 22 奥山洋平

FW 11 藤岡浩介

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 49 峰田祐哉

MF 2 小澤亮太

MF 27 水口飛呂

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

MF 81 木村有磨

FW 19 山本駿亮

FW 20 末永透瑛

監督

小田切道治