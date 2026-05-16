【能登はやさしや土までも・７】

奥能登の歴史の中でもひときわ隆盛していたのが「北前船」の時代だ。

近世から近代にかけ、西日本から北海道までを往来した船が運んだ豊かな文化の痕跡が残り、能登半島を「辺境の地」とする従来の歴史の見方も一変させた。繁栄の象徴だけに、地震が残した傷痕は今なお深い。（読売新聞文化部記者・多可政史）

２０２４年元日の能登半島地震の文化財被害の中でも、１階部分が押しつぶされた茅葺（かやぶ）きの重要文化財「上時国家（かみときくにけ）住宅」（石川県輪島市町野町）主屋の姿は全国に衝撃を与えた。北前船などで栄えた同家が１９世紀半ばに完成させ、北陸最大級の規模を誇った旧家宅は、２０２４年９月の豪雨被害も受けている。

「みなさん、二重被災とおっしゃるんですけど、実は三重なんです」。現在金沢市に住む上時国家現当主の時国健太郎さん（７５）は話す。地震前月の１２月に大雪が降り、庭園の木が倒れた。庭園も国名勝に指定されており、復旧方法を検討しようとしていたさなかの地震だったのだ。

その庭園には豪雨災害で流された土砂が流れ込み、かつての池を埋め尽くしていた。周囲の山は地肌がむき出しになり、転がり落ちた大型バスほどの石も残されたままだ。

復旧には１０年以上かかるとされる。今年度から本格的な工事に取りかかる予定だ。「三重被災」が考慮され、文化財修理の国の補助率も通常より上げられた。それでも資材や人件費の高騰の影響が懸念され、消火設備やトイレの設置など将来の負担も見込まれる。「残された古文書とともに、先祖の歴史を伝える貴重な文化財。復興の過程を可能な範囲で公開し、能登の現状を伝えたい」

網野善彦も携わった「贖罪」の旅

今年３月３０日、神奈川大日本常民文化研究所の調査団が現状把握のため上時国家住宅を訪れた。「江戸時代の能登における『一大経済センター』がこの場所にあった」。所長も務める関口博巨（ひろお）教授（６５）は話す。倒壊した主屋は、かつて調査で何度も赴いた建物だった。

研究所と能登の縁は深い。日本史研究の泰斗である網野善彦（１９２８〜２００４年）が所属し、１９８０年代から９０年代にかけ上時国家の文書調査にあたった。その背景には一筋縄ではいかない事情があった。

戦後の１９４９年。日本常民文化研究所は水産庁から全国の漁業制度の資料調査を委託された。事業を率いた同研究所月島分室のリーダーは、これを機に漁業史関連の資料館の設立を目指そうとした。若き日の網野も月島分室に勤務し、古文書整理にあたった。だが事業は５４年に打ち切りに。返却されないまま保管先を転々とした古文書に上時国家の史料も含まれていた。

網野は贖罪（しょくざい）として日本各地の所有者への「古文書返却の旅」に出た。「能登に古文書がないのは上杉謙信と常民文化が持っていったからだ」。そう批判されていたが、同家は寛大に網野らを迎え入れるだけでなく、主屋・土蔵・納屋などに残っていた史料の調査も許可してくれたのだ。

伝承によれば、上時国家は平家が滅びた１１８５年の壇ノ浦の戦いの後、能登へと配流された大納言平時忠の子・時国を祖とする。室町時代は能登畠山氏、江戸時代は幕府直轄領（天領）の大庄屋として加賀前田氏との関わりも持つ名家だった。だが、奥能登は交通の便や農業条件に恵まれない「停滞的後進地域」とされ、上時国家も中世の旧態依然とした「豪農」との印象で語られがちだった。

上時国家を中心とした網野らの調査は通説を覆し、海上交易に加え漁業、林業、漆器生産、鉱山開発など多様な産業が発達した奥能登の「都市的」な側面を明らかにした。調査に同行した関口教授も、江戸時代の上時国家の「下人」が農業で使役されたのではなく、北前船の「船頭」として自らの裁量で取引を行うなどした事実を解明した。

襖の下張りから見えてきた姿

「あの建物で激論を戦わせてね。古文書を探していた土蔵で古釘（くぎ）を踏んで、網野先生に破傷風を心配されたこともありました」。関口教授は当時の思い出を振り返る。

「贖罪」の次は「恩返し」――。そんな思いから、今年３月にはデジタル化した研究所所有の能登関連の史料を文化財復興に役立ててもらう協定を輪島市と締結した。古文書だけでなく、建築史の専門家が残した上時国家の建物の図面などもあり、同市の小川正教育長も「能登の大事な歴史を次世代につなげていけたら」と、協力に謝意を示していた。

当時の調査に同行した跡見学園女子大の泉雅博名誉教授（７４）も特別な思いを抱いている。元々は一軒だった時国家から、江戸時代に分立した「時國家（下時国家）」の史料を長年調査してきた。襖（ふすま）の下張りに使われていた明治時代の文書には、青森の問屋から時國家の当主宛てで、「本日十二時入船仕候間」「金岩相場百十円」などと書かれていた。泉さんによると、同家の北前船交易の実態を示した発見だという。

「現在当たり前のように取り上げられている上時国家の北前船も長年、『幻の船』だった。時國家の文書を通じ、両家で行われてきた北前船の歴史が一層鮮明に分かる」。泉さんは、輪島市同様、甚大な被害を受けた珠洲市沿岸部の三崎町寺家の出身。津波で被災した実家は解体し、更地となった。それでも「非力を噛（か）みしめながら、後ろを振り返りながら、進むべき途（みち）に迷いながら、何とか歩いていきたい」と発見を紹介した論文で思いをつづっている。

日本常民文化研究所では網野から引き継いだ「古文書返却の旅」の総仕上げに入っている。このほど、石川県羽咋市の調査の際に借り受けたとみられる、同市関連の文書が見つかった。「区有文書」と呼ばれる地域の産業や土地に関連する情報が記された重要な史料で、関口教授らは今年３月、同市の歴史民俗資料館を訪ね、学芸員とともに将来の返却や歴史資料としての活用に関する構想を話した。

日本近世史の重要な見直しにつながった能登には貴重な歴史的遺産が眠っている。関口教授は「できることなら自治体と共同研究を行い、文化の復興にも寄与できたら」と願っている。