◇インターリーグ ドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日 アナハイム）

ドジャースは15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエーシリーズ」初戦に6―0で快勝し、3連勝。24年から続いていたエ軍戦の連敗を7で止めた。

4―0で迎えた6回、7番のT・ヘルナンデスが貴重な追加点となる5号2ランを放った。4月15日のメッツ戦以来1カ月、出場24試合ぶりの本塁打だった。ベンチに戻るとひまわりの種で祝福され、笑顔がはじけた。

これがメジャー通算222本目のアーチとなった33歳。「いい打席を送り、いい判断をすること。先週あたりのことは考えず、自信を取り戻していくこと。いい球を待ち、強い打球を打ち、出塁し、四球も増やして、チームにとってプラスになることをしていく。それが大事」と好球必打とチームへの貢献のために集中していた。逆方向の右中間への一発となったことにも「自分のスイングが良くなっているサイン。今は、そういうコンタクトをもっと安定して続けていきたい」と訴えた。

前カードのジャイアンツ戦では8番降格も経験。「このチームは上から下までスーパースターがそろったいい打線。どこに置かれても、自分はベストを尽くすだけです。8番を打つとか4番を打つとかは考えない」と語り、ロバーツ監督は「チームの状況、彼自身の状態を考えると、そう（8番に起用）する必要があると感じた。彼がどう受け取ったにせよ、良い形で応えてくれた」と目を細めた。