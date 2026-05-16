埼玉県警のみが配備「R34 GT-Rパトカー」展示へ

埼玉県深谷市の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」で2026年5月31日（日）、体験型イベント「はたらくクルマ大集合！」が初開催されます。

【ほかにも目玉車両が！】展示される「GT-Rパトカー」「高機動車」「消防ポンプ車」などを写真で見る

本イベントには警察や消防、自衛隊、JAFのほか、ごみ収集やリサイクル業務を手掛けるクリーンシステム（埼玉県さいたま市）の5団体・企業が協賛。総勢11台の“はたらくクルマ”が一堂に会します。

なかでも特に目玉の展示車両といえるのが、埼玉県警が展示する予定の日産「スカイラインGT-R」（BNR34型）パトカーです。R34型GT-Rは、1999年から2002年まで生産されていた、2ドアクーペタイプの4WDスポーツカー。ツインターボを備えた直列6気筒DOHCエンジンを搭載する第二世代GT-Rの最終進化系として、今日では国内のみならず、海外でも高値取引される人気のモデルです。

加えて、R34型GT-Rの交通取締用パトカーは、埼玉県警が当時全国で唯一、いわゆる「県費調達」で導入した車両です。パトカー仕様のR34型GT-Rは、埼玉県警のなかでも高速道路交通警察隊に配備され、導入数は白黒カラーの車両が5台、覆面パトカー仕様が1台の計6台。現在も複数の個体が現役ですが、間近で見られる機会は非常にレアと言えるでしょう。

また、埼玉県警はR34型GT-Rパトカーのほか、多目的災害対策車、白バイ、子ども用ミニ白バイ、交通安全体験車も展示する予定。記念撮影用に、子どもサイズの制服の貸し出しも行うとのことです。

さらにイベントには、深谷市消防本部の多目的消防ポンプ車も展示されます。カゴに乗って記念撮影をすることも可能（カゴは地上に降ろした状態）で、こちらも子ども用制服の貸し出しが用意されます。

このほか、自衛隊埼玉地方協力本部は高機動車、軽装甲機動車、偵察用バイクの計3台を、クリーンシステムはゴミ収集用のパッカー車1台を展示する予定です。また、JAFはロードサービスカー1台を展示するほか、「子ども安全免許証」の無料発行なども実施します。

イベントは31日（日）の10時〜16時まで、ふかや花園プレミアム・アウトレット お客様ラウンジ前広場や、センターコートなどで開催予定。雨天決行で参加は無料となっています。