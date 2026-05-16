天皇皇后両陛下が主催される「園遊会」は、華やかな雰囲気に包まれる一方で、皇室が被災地とつながり、心を寄せ続ける“大事な場”でもあります。被災地の首長とのやりとりを通し、被災地への“まなざし”と“思い”に迫ります。

■“りくりゅうペア”が話題になった４月の園遊会

――天皇皇后両陛下が主催された先日の園遊会での“りくりゅうペア”ですね。

はい。その日に引退が発表され、大きな話題になりました。

天皇陛下）「本当におめでとうございます。すばらしかったですね。ショートプログラムからよく切り替えられましたね」

皇后さま）「今はお兄さんお姉さんどちら？」

三浦璃来さん）「今はお兄さんです」

天皇陛下）「今季限りで引退をされるというふうに伺いましたけれども、今後はどういったことを？」

木原龍一さん）「日本の皆様にもっともっとペアを知っていただけるように、また新たなことに２人で挑戦していきたいなというふうに思っております」

園遊会はとても華やかな雰囲気に包まれます。しかしその一方で、台風や地震の災害で何度か中止になるなど、災害を抜きには語れません。

両陛下は４月、愛子さまと東日本大震災の被災地・福島県を訪問されましたが、園遊会に被災地の知事や市町村長が出席することも多く、その時は、被災した人たちのその後を案じ、労をねぎらわれるのがいつもの姿です。ですから、園遊会は、皇室が被災地とつながり続ける“大事な場”とも言えると思います。

■被災地の現状を聞かれる“大事な場”にも

2024年の「春の園遊会」の招待者の中には、その３か月前に能登半島地震に見舞われた石川県の県議会議長（当時）がいました。

善田議長（当時）「天皇皇后両陛下には２度も能登の方にお越しいただきまして、本当にありがとうございます」

天皇陛下）「大変な被害ですよね」

善田議長（当時）「本当に今もですね、能登はあの状態で時間が止まったような状況でありますけれども。また避難者の方がまだ5000人もいらっしゃいます」

天皇陛下）「復興が順調に進みますことを心から願っております」

皇后さま）「能登の皆さんの生活が、少しずつ落ち着いていかれれば」

――園遊会は被災地の現状を聞かれる場でもあるんですね。

大きく伝えられないだけで、必ずみられるシーンです。

■台風、大地震……災害で戦後３度中止に

園遊会は明治時代に始まり、先の大戦中は中止され、平和条約が発効して日本が国際社会に復帰した翌年の1953（昭和28）年から復活しました。

最初は秋だけでしたが、その後、春も開かれるようになりました。

――1954（昭和29）年の映像を見ると、今と昔では、様子がずいぶん違いますね。

そうですね。この頃は皇居で行われていました。

ただ、園遊会はコロナ禍や喪中などを除いて、戦後、台風や地震の災害で３度中止になっています。

戦後、初めて中止となったのは1959（昭和34）年９月、死者・行方不明者7500人を出した伊勢湾台風の年です。上皇さまは昭和天皇の「名代」として被災地を見舞われました。

その後は「阪神・淡路大震災」「東日本大震災」を受けて「春の園遊会」が中止になっています。

■マイクがとらえた被災地への“励まし”と“ねぎらい”

園遊会では災害に見舞われた自治体の長が招かれ、両陛下とのやり取りの音声が収録されることもあります。

冒頭で“りくりゅうペア”と両陛下とのやり取りを紹介しましたが、実は、宮内記者会の要望で招待客の５人ほどにマイクをつけてもらい、カメラの近くに立ってもらっています。

――マイクと言えば、先日はスノーボードの村瀬心椛選手のマイクの風除けカバーが落ちてしまって、皇后さまが拾われてつけてあげるシーンがありましたね。

そうでしたね。カメラの前に並んだ人たちの会話だけがニュースになりますが、両陛下も、その前の上皇ご夫妻も大勢の招待客と様々なやり取りをして会場内をゆっくり回られています。

災害に見舞われた地の知事や市町村長がいれば必ず声をかけられますし、マイクを付けてカメラの前に立ってもらった方がいれば、そのやり取りがよく分かるという訳です。

■やりとりに見える被災地への思いと“つながり”

平成の皇室の被災地お見舞いは1991（平成3）年、長崎県の雲仙普賢岳の噴火災害から始まりました。

災害当時、島原市長だった鐘ヶ江管一さんが２年後の「春の園遊会」に招かれ、天皇皇后だった上皇ご夫妻とのやり取りが残っています。

鐘ヶ江元市長）「被災者を代表して御礼を申し上げます」

上皇さま）「在任中はご苦労の多い日々を過ごされたことと思います」

鐘ヶ江元市長）「暑い中にお見舞い賜りまして、あれでみんなが生き延びることができました。遺族も皆、元気にしております」

初めてのお見舞いへの感謝の気持ちがよくわかります。

2014（平成26）年の「春の園遊会」には、東日本大震災で大きな被害が出た南三陸町の佐藤仁町長（当時）とのやり取りが印象的です。

佐藤町長（当時）「３年前は本当にありがとうございました」

上皇さま）「町長もずいぶん苦労されたんでしょう」

佐藤町長（当時）「うちの町、水産で復活するというお話をさせていただきましたけれども、おかげさまで、昨年の市場の水揚げ、震災前と同じ量と金額になりました」

上皇ご夫妻は震災の翌月、南三陸町を見舞われました。私も現地で取材していましたが、この時の取材メモを見返すと、町長は上皇さまから「どうやって町を再建するのですか」と聞かれ、「豊かな海が残りましたから、水産で再建します」と答えていました。

３年後の園遊会で“その続き”が話題になりました。“連続性”“つながり”“思いの強さ”を感じるエピソードです。

――被災の状況を目の当たりにされていましたから、復興ぶりをきいて安心されたでしょうね。

■招待客名簿の名前に記憶を重ねるところから始まる園遊会

今年は熊本地震から10年になります。10年前の「春の園遊会」には、直前に地震に見舞われた熊本県八代市の副市長が出席していました。地震前から招かれていたので駆け付けたのだと思います。

この時、マイクはつけられていませんでしたが、上皇さまに地震が続いて不安がっている市民が多いことを伝え、「大変ですね。お身体に気をつけて頑張ってください」と励まされています。

――被災した方たちとのやり取りに注目すると、“晴れの場”という印象が強い園遊会の違った面が見えてきます。

招待された首長らの向こうにいる、被災した人たちへの励まし、ねぎらい、そして被災地に心を寄せる場でもあることに気づきます。

側近の話では、両陛下に招待客の名簿をお渡しすると、“この人はかつてその地を訪問した時に会った方ですか”などとお尋ねがたびたびあるそうですから、園遊会のおもてなしは、名簿を開いて、一人一人の名前にじっくりと記憶を重ねるところから始まっているのだと思います。

園遊会に招かれる人は限られていますが、被災した人たちへの眼差しがあるのはうれしいことですし、皇室にとっても「国民と共にある大切な場」であると改めて思います。

――華やかな場面だけでなく、被災した人たちへのねぎらいの言葉を伝える機会としても大切にされているのだなと感じました。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。