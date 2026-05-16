父が「まだ使えるから」と5年以上前のスマホを使い続けています。動作が遅くても、壊れるまでは買い替えなくてよいのでしょうか？

古いスマホを長く使い続ける人が増えている理由

最近はスマホの価格が高くなり、10万円を超える機種も珍しくありません。そのため、「壊れるまでは使いたい」と考える人が増えている傾向があります。

特に高齢者の場合、スマホの使い方が比較的シンプルなことも多く、「電話」「LINE」「写真撮影」程度しか使わないケースもあります。そのため、「動作が少し遅くても困らない」と感じる人も少なくありません。

実際、スマホは電源が入り、基本的な操作ができるなら使い続けること自体は可能です。しかし、スマホは単なる電話機ではなく、小型のパソコンのような存在です。長く使うほど、内部の部品やソフトウェアが古くなっていきます。そのため、「まだ使える」と「安心して使える」は別だと考えることが大切です。



5年以上使ったスマホで起こりやすい問題とは？

古いスマホでまず起きやすいのが、動作の遅さです。アプリを開くまでに時間がかかったり、画面が固まったりすることがあります。これは、スマホ本体の性能が現在のアプリに追いつかなくなるためです。

また、バッテリーの劣化も大きな問題です。スマホの電池は消耗品なので、数年使うと充電の減りが早くなります。突然電源が落ちることもあり、外出先で困るケースもあります。

さらに注意したいのが、セキュリティ更新の終了です。スマホには、不正アクセスを防ぐための更新プログラムがあります。しかし、古い機種は更新対象から外れることがあり、そのまま使い続けると情報漏えいなどのリスクが高まる可能性があります。

最近はスマホでネット銀行やキャッシュレス決済を利用する人も増えています。もし不正利用などのトラブルが起きると、金銭的な被害につながるおそれもあります。



壊れていなくても買い替えを考えたいタイミング

スマホは「完全に壊れてから」ではなく、不便を感じ始めた段階で買い替えを検討するのがおすすめです。例えば、次のような症状がある場合は注意が必要です。



・充電が半日もたない

・アプリが頻繁に落ちる

・最新アプリが入らない

・通話中に雑音が入る

・本体が熱くなりやすい

このような状態は、本体やバッテリーの劣化が進んでいる可能性があります。特に高齢者の場合、緊急連絡の手段としてスマホを使う場面も多いため、突然使えなくなるリスクは避けたいところです。

とはいえ、必ずしも高価な最新機種を買う必要はありません。最近は3万～5万円程度でも、日常使いには十分な性能をもつスマホが増えています。また、通信会社のキャンペーンや乗り換え割引を利用すれば、費用負担を抑えられることもあります。毎月の通信費を見直すきっかけにもなるでしょう。



無理に使い続けず安心して使える環境を整えよう

スマホを長く大切に使うこと自体は悪いことではありません。しかし、5年以上使っている端末は、見えない部分で劣化が進んでいる可能性があります。特に現在は、スマホが連絡手段だけでなく、買い物や銀行手続き、行政サービスにも使われる時代です。安全性や使いやすさを考えると、「まだ動くから大丈夫」とは言い切れません。

動作が遅い状態を我慢して使い続けるより、必要なタイミングで買い替えた方が、結果的にストレスも減り、安心して利用できる場合もあります。家族で一度スマホの状態を確認し、無理なく安全に使える環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー