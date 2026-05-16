松本人志、体調不良で生配信当日に出演見合わせ 代打出演者3人発表
【モデルプレス＝2026/05/16】松本人志が、お笑いコンビ・ダウンタウンの有料配信の新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて、『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が5月10日に配信される。
【写真】松本人志の代打務める人気芸人
投稿では「本日20：00〜『第6回入学試験「OIU」生配信』出演者変更のお知らせ」とし、「松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました。配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と報告した。
また「松本の出演はございませんが、本日の生配信は代演の出演者を迎え、予定通り20：00より実施いたします」と千原ジュニア、西田幸治（笑い飯）、秋山竜次（ロバート）の3人で配信を行うと発表した。（modelpress編集部）
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【写真】松本人志の代打務める人気芸人
◆松本人志、体調不良で生配信出演見合わせ
投稿では「本日20：00〜『第6回入学試験「OIU」生配信』出演者変更のお知らせ」とし、「松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました。配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と報告した。
◆松本人志代打も発表
また「松本の出演はございませんが、本日の生配信は代演の出演者を迎え、予定通り20：00より実施いたします」と千原ジュニア、西田幸治（笑い飯）、秋山竜次（ロバート）の3人で配信を行うと発表した。（modelpress編集部）
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