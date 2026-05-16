トミー・ジョン手術からの復帰を目指す巨人の育成・木下幹也投手が１６日、ジャイアンツ球場で練習を行い、ブルペンで投球を行った。すでにブルペンでの投球は始めており、この日は最速１４４キロを計測した。

木下は横浜から２０年育成４位で入団。４年目だった一昨年は７月下旬から約２か月ウエスタン・リーグの「くふうハヤテ」に派遣され、８登板で２勝２敗、防御率１・２９の好成績を残した。しかし、昨年の５月に「右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術、骨棘切除術」を受けた。

手術からちょうど約１年が経ち、現在はブルペンで投球を行うなど順調に段階を踏めている。「よくなっています。左足の付き方とかも変わったので、自分の思っていた以上の球は出ている気がします」と術後からの成長を口にした。

山崎伊織投手をはじめ、チームにはトミー・ジョン手術の経験者も多く、相談しながらリハビリに取り組んでいるが「不安もありますね」と本音もこぼした。「早く復帰したいです。でも焦らないように頑張ります」と一歩ずつ完全復活へ進んでいく。